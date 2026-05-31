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Cuatro de las cinco víctimas del choque en Virginia eran de una misma familia que se dirigía a una boda

La familia Doncev murió cuando un autobús de pasajeros chocó contra vehículos que habían reducido la velocidad

31 de mayo de 2026 - 9:22 PM

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Foto entregada por la Policía Estatal de Virginia que muestra el lugar del choque en la Carretera Interestatal 95 cerca de Quantico, Virginia, el 29 de mayo del 2026. (Policía Estatal de Virginia via AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuatro de los cinco fallecidos en el choque de un autobús en Virginia eran miembros de una misma familia de Massachusetts que iban a una boda familiar con el carro cargado de postres para la celebración.

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La boda familiar seguirá adelante el domingo en Carolina del Sur, pero también será un momento para llorar la pérdida de Dmitri y Ecaterina Doncev y de sus dos hijos, Emily y Mark, comentó un familiar el sábado.

“Un hijo, un padre - toda la familia - todos los que han sido queridos para nosotros”, declaró Carolina Bublik.

Esta fotografía, proporcionada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal que involucró a un autobús de pasajeros en la Interestatal 95 cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Policía Estatal de Virginia vía AP)
Esta fotografía, proporcionada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal que involucró a un autobús de pasajeros en la Interestatal 95 cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Policía Estatal de Virginia vía AP) (The Associated Press)

La familia Doncev murió a primera hora del viernes cuando un autobús de pasajeros chocó contra vehículos que habían reducido la velocidad debido a obras de reparación vial en la Interestatal 95, en el condado Stafford, en Virginia. Una quinta persona, una mujer de 25 años de Worcester, Massachusetts, murió en un SUV, informaron las autoridades.

Más personas recibieron tratamiento por lesiones, incluida una que estaba en estado crítico, aunque la mayoría fue dada de alta del hospital, indicó Mary Washington Healthcare.

Un integrante de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tenía previsto hablar con los reporteros sobre la investigación el sábado.

El autobús era operado por E&P Travel Inc, con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte. La Policía Estatal de Virginia identificó al conductor como Jing S. Dong, de 48 años, de Staten Island, Nueva York.

Esta fotografía, facilitada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal en el que se vio involucrado un autobús en la Interestatal 95, cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Policía Estatal de Virginia vía AP)
Esta fotografía, facilitada por la Policía Estatal de Virginia, muestra el lugar de un accidente fatal en el que se vio involucrado un autobús en la Interestatal 95, cerca de Quantico, Virginia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Policía Estatal de Virginia vía AP) (The Associated Press)

Dmitri, de 45 años, y Ecaterina, de 44, emigraron a Estados Unidos desde Moldavia en 2008 y se establecieron en Greenfield, Massachusetts, señaló Bublik.

Dmitri era enfermero y trabajaba en Holyoke Medical Center. Ecaterina era estilista y pasaba días preparando postres para la boda familiar, contó Bublik.

Dmitri y su hermano Iuri intentaron mantenerse juntos mientras viajaban en vehículos separados hacia Carolina del Sur.

“En algún momento terminaron separándose”, relató Bublik. “Dmitri le dijo: ‘Sigue tú, yo los alcanzo más tarde’. Fue un gran shock cuando Iuri llegó a la casa. Dmitri debía haber llegado más o menos al mismo tiempo. Cuando su auto no apareció y no contestaba el teléfono, fue cuando la familia empezó a entrar en pánico”.

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