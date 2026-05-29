Autobús choca contra seis vehículos en Virginia y deja cinco muertos

Un autobús chocó contra seis vehículos en Virginia mientras el tráfico se ralentizaba por obras de reparación, lo que dejó cinco muertos y envió a 34 personas a hospitales, incluido el conductor, informaron las autoridades el viernes.

El choque ocurrió alrededor de las 2:35 de la mañana en los carriles hacia el sur de la Carretera Interestatal 95 en el condado de Stafford, cerca de Quantico, Virginia. Las cinco personas que murieron iban en vehículos impactados por el autobús, y tres de los heridos se encuentran en estado crítico, indicó la policía.

“La investigación preliminar indica que el tráfico se estaba ralentizando en dirección sur por una próxima zona de obras”, declaró la policía en un comunicado de prensa. ”Un autobús no redujo la velocidad y chocó contra seis vehículos”.

Por ahora se desconoce para qué se estaba utilizando el autobús ni cuántas personas iban a bordo.

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“Tenemos pacientes en múltiples hospitales. Tenemos al conductor en un hospital aquí”, señaló Peyton Vogel, portavoz de la Administración Federal de Tránsito que estaba en el lugar. “Tengo que decir que esta es una de las cosas más trágicas que he visto en mi vida. Absolutamente trágico”.

Mary Washington Healthcare apuntó que recibió a 19 pacientes del choque. Publicó en internet que siete de los pacientes fueron llevados a su centro de traumatología en Fredericksburg, donde cuatro estaban siendo dados de alta y tres permanecían en tratamiento — uno en estado grave y dos en estado crítico. Doce fueron llevados a su hospital en Stafford, donde posteriormente fueron dados de alta en buen estado.

El choque está bajo investigación y hay cargos pendientes, indicó la policía. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte publicó en internet el viernes que estaba enviando un equipo para llevar a cabo una investigación de seguridad sobre el choque y que tendría un portavoz en el lugar.

Los carriles hacia el sur habían reabierto al mediodía del viernes, pero el tráfico todavía estaba acumulado por un par de kilómetros, según un aviso de transporte estatal.

Pasajeros describen el caos dentro del autobús

Dos de los pasajeros sobrevivientes, magullados y conmocionados, describieron cómo fue estar dentro del autobús en una entrevista con el Richmond Times-Dispatch afuera del hospital donde habían sido examinados.

Rhonda Wright y Wayne Tobin dijeron que sintieron que algo andaba mal mucho antes del choque porque el conductor manejaba de manera imprudente y el autobús iba a velocidades extremadamente altas antes de estrellarse contra el tráfico.

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La colisión inicial fue solo el comienzo de su terror, dijeron — el autobús siguió moviéndose, chocando contra un vehículo tras otro mientras pasajeros gritaban, el humo llenaba el interior y pertenencias volaban por el aire.

“El autobús seguía avanzando, seguía chocando contra autos”, relató Wright. “Sentíamos que estábamos en una trampa mortal porque no había manera de detener el autobús”.

Cuando el autobús finalmente se detuvo, la gente se apresuró a escapar por las ventanas. Tobin dijo que salió cubierto de sangre de otros pasajeros. Wright dijo que a un hombre se le habían caído los dientes por el golpe.

“Tengo 64 años, y pensé que iba a morir”, expresó Wright. “Solo me alegra estar viva hoy”.

Tobin se dirigía a Raleigh para el funeral de su madre. Wright viajaba más lejos, a Greensboro, para visitar a su familia. Ambos habían perdido sus teléfonos y su identificación entre los restos del autobús.

“Mi cartera está ahí, mi identificación está ahí, mi teléfono está ahí”, señaló Wright. “No puedes hacer nada sin tu identificación”.

Empresa tenía un historial satisfactorio

El autobús era operado por E&P Travel, Inc., con sede en Kings Mountain, Carolina del Norte. Un resumen de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes mostró solo un accidente con lesiones que involucrara a los vehículos de la empresa en los dos años anteriores, y calificó su cumplimiento como “satisfactorio”.

La empresa fue constituida el 24 de noviembre de 2023 por Shuo Liu, según registros de la oficina del Secretario de Estado de Carolina del Norte. Liu también figura como el agente registrado. El sitio de la agencia indica que la empresa operaba cuatro vehículos y tenía 11 conductores.

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Aunque es demasiado pronto para decir qué causó el choque del viernes, las autoridades federales han estado lidiando con problemas en los autobuses durante décadas.

Tras una serie de choques de autobuses de pasajeros en 2008 que dejaron 41 muertos, el Departamento de Transporte publicó un Plan de Acción de Seguridad de Autobuses de Larga Distancia.

La junta de transporte investigó 16 choques mortales de autobuses de larga distancia entre junio de 1998 y enero de 2008, y encontró que problemas relacionados con el conductor como la fatiga, la condición médica y la falta de atención representaron el 56% de los accidentes. La agencia dijo que los problemas relacionados con el conductor fueron responsables del 60% de las muertes en esos choques.