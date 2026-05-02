Dueño de Ferries del Caribe sufre accidente aéreo en República Dominicana
Néstor González y el piloto de la aeronave resultaron ilesos
2 de mayo de 2026 - 10:48 AM
2 de mayo de 2026 - 10:48 AM
El CEO y propietario de Ferries del Caribe, Néstor González, estuvo involucrado en un accidente aéreo el pasado 29 de abril, poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana.
La aeronave en la que viajaban González y el piloto, Alexander Santiago, aparentemente presentó fallas minutos después del despegue, precipitándose en las cercanías del municipio de Cumayasa, en La Romana.
En declaraciones escritas, la compañía informó que ambos ocupantes resultaron ilesos. Tras el suceso, recibieron atención inmediata y actualmente se encuentran en buen estado de salud.
“Ferries del Caribe agradece las múltiples muestras de solidaridad y apoyo recibidas durante este difícil momento. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar sus operaciones con normalidad. Este acontecimiento, lejos de detenernos, nos fortalece como equipo y nos impulsa a seguir adelante con mayor determinación y unidad”, expresó el ejecutivo.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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