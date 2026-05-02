Dueño de Ferries del Caribe sufre accidente aéreo en República Dominicana

El CEO y propietario de Ferries del Caribe, Néstor González, estuvo involucrado en un accidente aéreo el pasado 29 de abril, poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana.

La aeronave en la que viajaban González y el piloto, Alexander Santiago, aparentemente presentó fallas minutos después del despegue, precipitándose en las cercanías del municipio de Cumayasa, en La Romana.

En declaraciones escritas, la compañía informó que ambos ocupantes resultaron ilesos. Tras el suceso, recibieron atención inmediata y actualmente se encuentran en buen estado de salud.