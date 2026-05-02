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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dueño de Ferries del Caribe sufre accidente aéreo en República Dominicana

Néstor González y el piloto de la aeronave resultaron ilesos

2 de mayo de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En declaraciones escritas, la compañía informó que ambos ocupantes resultaron ilesos. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El CEO y propietario de Ferries del Caribe, Néstor González, estuvo involucrado en un accidente aéreo el pasado 29 de abril, poco después de despegar desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana.

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La aeronave en la que viajaban González y el piloto, Alexander Santiago, aparentemente presentó fallas minutos después del despegue, precipitándose en las cercanías del municipio de Cumayasa, en La Romana.

En declaraciones escritas, la compañía informó que ambos ocupantes resultaron ilesos. Tras el suceso, recibieron atención inmediata y actualmente se encuentran en buen estado de salud.

“Ferries del Caribe agradece las múltiples muestras de solidaridad y apoyo recibidas durante este difícil momento. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar sus operaciones con normalidad. Este acontecimiento, lejos de detenernos, nos fortalece como equipo y nos impulsa a seguir adelante con mayor determinación y unidad”, expresó el ejecutivo.

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Ferries del CaribeRepública Dominicana
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