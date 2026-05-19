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Muere un trabajador durante un accidente en la planta de SpaceX en Texas

El accidente tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship

19 de mayo de 2026 - 10:08 PM

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La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase. (Eric Gay)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la empresa aeroespacial propiedad de Elon Musk, en el sur de Texas, según informaron medios locales.

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La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), la agencia encargada de la seguridad laboral en Estados Unidos, está investigando lo sucedido, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

El accidente tuvo lugar sobre las 4:00 a.m. del pasado viernes. El Departamento de Bomberos de Brownsville respondió inicialmente a la emergencia, pero se les indicó que el personal médico de SpaceX se encargaría del accidente, según el rotativo.

Las autoridades locales aún no han identificado a la víctima ni han aportado más detalles sobre el accidente, que tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship y que se convirtió oficialmente en una ciudad en 2025.

La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación.El cohete despegó exitosamente de su plataforma y sobrevoló por Texas por unos minutos."El éxito viene de lo que aprendimos y el lanzamiento de prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad de Starship", expresó la empresa SpaceX a través de Twitter.
1 / 7 | Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX. El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación. - Eric Gay

La compañía ha recibido al menos unas decenas de multas por violaciones de seguridad laboral por parte de OSHA, al igual que demandas privadas lesiones laborales.

Este lunes, SpaceX reprogramó para el miércoles el duodécimo lanzamiento de prueba de su cohete Starship, donde se pondrá a prueba la tercera generación de la aeronave.

La compañía no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente, ni ha confirmado si el cambio de fecha en el lanzamiento está relacionado.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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