Muere un trabajador durante un accidente en la planta de SpaceX en Texas

1 / 7 Fotos | Mira los momentos antes y después de explotar el cohete Starship de SpaceX

El cohete Starship despegó hoy desde Boca Chica, Texas. La nave de 400 pies de altura se disponía a dar la vuelta al mundo como prueba inicial de la empresa SpaceX, que esperaba emplear este tipo de vehículo para viajes de astronautas y turistas hacia la luna y luego a Marte. En esta ocasión el cohete no contaba con tripulación.

Eric Gay