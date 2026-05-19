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Administración Trump propone revocar límites a cuatro químicos en agua potable de Estados Unidos

Se encuentran comúnmente en sartenes, empaques de comida, productos cosméticos y son derramados por distintas industrias

19 de mayo de 2026 - 10:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las sustancias incluidas son el ácido perfluorononanoico, el ácido perfluorobutanosulfónico, el sulfonato de perfluorohexano y GenX, cuatro compuestos pertenecientes a la familia de químicos PFAS, conocidos como químicos eternos por su persistencia en el medioambiente. (Jenny Kane)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca revocar los límites impuestos durante el gobierno de Joe Biden a los niveles de cuatro sustancias químicas contaminantes en el agua potable de Estados Unidos por medio de una propuesta adelantada este lunes por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

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La iniciativa busca eliminar las alertas sobre cuatro químicos difíciles de degradarse en el agua, que se encuentran principalmente en sartenes, empaques de comida, productos cosméticos y que son derramados por distintos tipos de industrias, de acuerdo con una propuesta publicada en el sitio oficial de la EPA.

Las sustancias incluidas son el ácido perfluorononanoico, el ácido perfluorobutanosulfónico, el sulfonato de perfluorohexano y GenX, cuatro compuestos pertenecientes a la familia de químicos PFAS, conocidos como químicos eternos por su persistencia en el medioambiente.

En realidad, la EPA no establece una única “dosis tóxica” para estos compuestos, sino que los evalúa en niveles extremadamente bajos de concentración, medidos en partes por billón (ppt), debido a que pueden acumularse en el organismo y en el ambiente con el tiempo.

Los niveles concretos para emitir notificaciones habían sido establecidos por el Gobierno de Biden en 2024, al considerar como un riesgo latente para la salud la presencia de estos químicos en el agua de consumo humano y la necesidad de promulgar sanciones y alertas.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2017 a los Estados miembros reducir las concentraciones de estos contaminantes en el agua potable a niveles “tan bajos como sea razonablemente posible”

Luego de su publicación formal en el Registro Federal la EPA aceptará oposiciones a la propuesta en un periodo de 60 días y será incluido en un expediente público. El próximo 7 de julio se celebrará una audiencia para discutir la norma antes de oficializarse.

El director de EPA, Lee Zeldin, dijo la semana pasada en un comunicado oficial que mantiene vigentes las regulaciones primarias de agua potable y que endurecerá las medidas contra otros dos químicos diferentes.

La agencia bajo Trump ha revisado o debilitado varias reglas ambientales clave aprobadas en la era Biden, especialmente en estándares de agua potable y otras normas de control industrial, en beneficio de la industria petrolera, la minería o la ganadería.

Estudios de la EPA, en administraciones anteriores, estiman que decenas de millones de personas han estado expuestas a sustancias toxicas en el agua potable, con presencia detectada en miles de sistemas de suministro, sobre todo cerca de zonas industriales y bases militares.

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Breaking NewsEPAagua potableDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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