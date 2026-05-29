Nuevos cargos contra mujer que presuntamente se hacía pasar por corredora de bienes raíces

Una confinada fue excarcelada por las autoridades para enfrentar nuevos cargos por un caso de presunta apropiación ilegal agravada y fraude relacionado con la supuesta venta de una propiedad en Guaynabo.

La Policía de Puerto Rico confirmó que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan realizó una pesquisa que culminó en la formulación de cargos adicionales contra Sheila M. Barreto Concepción, de 55 años.

Según la investigación, el caso se originó cuando un hombre encontró, el 13 de septiembre de 2024, un anuncio en la plataforma Clasificados Online sobre la venta de una residencia en la calle Turquesa de la urbanización Golden Gate, en Guaynabo, por $160,000.

Acto seguido, el hombre se comunicó con Barreto Concepción, quien presuntamente se hacía pasar por corredora de bienes raíces, indicó la Uniformada.

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Luego, el 27 de junio de 2024, a las 12:20 p.m., ambos presuntamente se encontraron en la plazoleta de Ciudadela, en la avenida Ponce de León, en Santurce, donde el querellante le entregó un cheque por $5,000 y firmó un contrato para la compra de la propiedad.

No obstante, según la Policía, tras recibir el dinero la imputada “nunca concretó la venta de la residencia ni devolvió el dinero entregado”.

Sheila M. Barreto Concepción, de 55 años. (Suministrada)

El caso, a cargo de la agente Taisha Segarra, del CIC de San Juan, bajo la supervisión del sargento José D. Flores y el teniente Orlando Sánchez, fue consultado con el Departamento de Justicia.

La prueba fue presentada ante el juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, quien encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000, quien no la prestó, por lo que fue reingresada al Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.