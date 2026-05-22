Depósito bancario termina en pesadilla: acusan a exempleado de cooperativa por fraude

Una adulta mayor acudió a una institución bancaria para realizar un depósito en efectivo, pero lo que debía ser una transacción rutinaria terminó convirtiéndose en una querella formal ante las autoridades luego de que denunciara irregularidades en su cuenta.

Según la investigación de la División de Robo a Bancos de la Policía de Puerto Rico, la perjudicada realizó, el 17 de abril, un depósito de $1,300 mediante el servicio de auto banco en la sucursal de la cooperativa Coopaca en Plaza San Miguel, en Trujillo Alto.

Tras completar la transacción y recibir los recibos correspondientes, la querellante abandonó el lugar.

Sin embargo, el 20 de abril, al verificar su cuenta bancaria a través de la aplicación móvil de la institución financiera, descubrió que el depósito no había sido acreditado y que, además, se había registrado un débito no autorizado por la misma cantidad de $1,300, para una total de $2,300.

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Tras la querella presentada, la investigación realizada por las autoridades identificó como sospechoso a Yaniel Figueroa Jiménez, de 20 años, exempleado de la cooperativa, quien laboraba como teller.

Yaniel Figueroa Jiménez, de 20 años, exempleado de la cooperativa, quien laboraba como teller. (Suministrada)

Como resultado de la pesquisa, el agente Issac Colón Muñoz, adscrito a la División de Robo a Bancos, consultó el caso con la fiscal Yolanda Morales Ramos, quien instruyó la formulación de tres cargos por apropiación ilegal, fraude por medios informáticos y posesión y traspado de documentos falsificados.

El imputado fue llevado ante el juez Wilfredo Viera Garced, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $9,000, a razón de $3,000 por cada cargo. La suma fue prestada.