Investigan hallazgo de una persona muerta en playa de Loíza
Al momento, se desconoce si se trata de una muerte relacionada con un crimen violento, un ahogamiento u otra causa
22 de mayo de 2026 - 11:25 AM
22 de mayo de 2026 - 11:25 AM
Las autoridades investigan este viernes el hallazgo de un cuerpo en el área de las piedras en la playa del sector Colobó, en Loíza.
De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada recibida en el precinto policiaco alertó a las autoridades sobre la situación.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo de un hombre sin vida.
Al momento, no se ha determinado si se trata de una muerte relacionada con un crimen violento, un ahogamiento u otra causa.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Cirminales (CIC) de Carolina se dirige a la escena.
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