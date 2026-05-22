Jefe de la OMS afirma que el brote de ébola en el Congo “se extiende rápidamente”

El jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó el viernes que el brote de ébola en el Congo se está “extendiendo rápidamente” y que ahora supone un riesgo “muy alto” a nivel nacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la agencia sanitaria de la ONU estaba revisando al alza a “muy alto” su evaluación del riesgo en el Congo, que anteriormente se había considerado alto. El riesgo sigue siendo alto para la propagación regional y bajo a nivel mundial, dijo a los periodistas.

El responsable de la OMS señaló que se han confirmado 82 casos en la República Democrática del Congo, con siete muertes confirmadas, “pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Dijo que ahora hay casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. La situación en la vecina Uganda es “estable”, con dos casos confirmados en personas que habían viajado desde el Congo, y un fallecido.