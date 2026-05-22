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Jefe de la OMS afirma que el brote de ébola en el Congo “se extiende rápidamente”

Se han confirmado 82 casos, con siete muertes confirmadas

22 de mayo de 2026 - 11:44 AM

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Una persona lleva una mascarilla protectora delante del logotipo de la OMS, durante una rueda de prensa sobre la epidemia de ébola en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS). (Martial Trezzini)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El jefe de la Organización Mundial de la Salud afirmó el viernes que el brote de ébola en el Congo se está “extendiendo rápidamente” y que ahora supone un riesgo “muy alto” a nivel nacional.

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El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la agencia sanitaria de la ONU estaba revisando al alza a “muy alto” su evaluación del riesgo en el Congo, que anteriormente se había considerado alto. El riesgo sigue siendo alto para la propagación regional y bajo a nivel mundial, dijo a los periodistas.

El responsable de la OMS señaló que se han confirmado 82 casos en la República Democrática del Congo, con siete muertes confirmadas, “pero sabemos que la epidemia en la RDC es mucho mayor”.

Dijo que ahora hay casi 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas. La situación en la vecina Uganda es “estable”, con dos casos confirmados en personas que habían viajado desde el Congo, y un fallecido.

Anteriormente, el viernes, Naciones Unidas dijo que había liberado 60 millones de dólares de su Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia para acelerar la respuesta en el Congo y en la región. Estados Unidos ha prometido 23 millones de dólares para reforzar la respuesta en el Congo y Uganda, y ha dicho que también financiará el establecimiento de hasta 50 clínicas de tratamiento del ébola en las regiones afectadas del Congo y Uganda.

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Breaking NewsOrganización Mundial de la SaludRepública Democrática del CongoÉbola
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