Crisis en el Congo: residentes queman centro de ébola mientras crecen el miedo y la ira por el devastador brote

Bunia, Congo- Un grupo de personas prendió fuego el jueves a un centro de tratamiento del ébola en una ciudad situada en el corazón del brote en el este del Congo después de que se les impidiera recuperar el cadáver de un hombre de la localidad, según declararon un testigo y un alto cargo de la policía, mientras crecen el miedo y la ira por una crisis sanitaria que los médicos luchan por contener.

El incendio provocado en Rwampara refleja los retos a los que se enfrentan los trabajadores sanitarios que intentan frenar un virus del ébola poco común aplicando medidas estrictas que podrían chocar con las costumbres locales, como los ritos funerarios. La enfermedad lleva semanas propagándose en una región que carece de instalaciones sanitarias y donde el conflicto armado ha desplazado a muchas personas.

Las autoridades están gestionando en la medida de lo posible el peligroso trabajo de enterrar a las presuntas víctimas, ya que los cadáveres de los fallecidos por ébola pueden ser muy contagiosos y dar lugar a una mayor propagación cuando la gente prepara los cuerpos para enterrarlos y se reúne para los funerales.

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Esa política puede ser muy impopular entre los familiares y amigos de las víctimas, a quienes no se da la oportunidad de enterrar a sus seres queridos.

Varias personas descargan un envío de más de 15 toneladas de suministros donados por UNICEF como parte de la respuesta al brote de ébola, en el aeropuerto nacional de Bunia, en Bunia, República Democrática del Congo, el 19 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) (Moses Sawasawa)

El miedo y la ira crecen

El centro de Rwampara fue incendiado por jóvenes de la localidad que se enfadaron cuando intentaban recuperar el cadáver de un amigo que, al parecer, había muerto de ébola, según un testigo que habló por teléfono con The Associated Press.

“La policía intervino para intentar calmar la situación, pero desgraciadamente no lo consiguió”, dijo Alexis Burata, un estudiante local que dijo encontrarse en la zona. “Los jóvenes acabaron prendiendo fuego al centro. Esa es la situación”.

Un periodista de AP vio a gente irrumpir en el centro y prender fuego a los objetos que había dentro y también a lo que parecía ser el cadáver de al menos una presunta víctima del ébola que estaba allí almacenado. Los trabajadores humanitarios huyeron del centro de tratamiento en vehículos.

El subcomisario superior Jean Claude Mukendi, jefe del departamento de seguridad pública de la provincia de Ituri, dijo que se debía a que los jóvenes no entendían los protocolos necesarios para enterrar a las presuntas víctimas del ébola.

“Su familia, amigos y otros jóvenes querían llevarse su cuerpo a casa para un funeral a pesar de que las instrucciones de las autoridades durante este brote del virus del ébola son claras”, afirmó Mukendi. “Todos los cadáveres deben ser enterrados de acuerdo con la normativa”.

Hama Amadou, coordinador sobre el terreno de la organización humanitaria ALIMA, que tenía equipos trabajando en el centro, dijo más tarde que se había restablecido la calma y que los equipos de ayuda continuaban su trabajo en el centro.

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El estallido de ira puso de manifiesto las complicaciones a las que se enfrentan tanto las autoridades congoleñas como una serie de organismos de ayuda que intentan frenar un brote que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado emergencia de salud pública de importancia internacional.

Mayor de lo que muestran las cifras oficiales

Según la ONU, se sospecha que ha habido 148 muertes y casi 600 casos sospechosos, con dos casos, uno de ellos mortal, en la vecina Uganda. Pero el director de la OMS ha dicho que es casi seguro que el brote sea mucho mayor y también ha expresado su preocupación por la velocidad de propagación.

El riesgo de que el brote se propague a escala mundial es bajo, según la OMS, pero alto a escala regional, con la provincia de Ituri en el centro del brote, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

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“La prioridad ahora es actuar con rapidez y colaborar estrechamente con las comunidades, ya que los próximos días son críticos”, declaró Ariel Kestens, jefe de la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el Congo.

Los trabajadores sanitarios y los grupos de ayuda han declarado que necesitan urgentemente más suministros y personal para responder. Además, no hay vacunas ni medicamentos disponibles para la cepa Bundibugyo responsable del brote.

Un experto afirmó esta semana que pasarán al menos entre seis y nueve meses antes de que esté disponible.

Se ha extendido a una nueva provincia

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas tras la primera muerte conocida a finales de abril, mientras las autoridades sanitarias congoleñas realizaban pruebas para detectar un virus del Ébola diferente, más comúnmente responsable de brotes en el país.

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El jueves, el grupo rebelde M23, que controla partes del este del Congo, informó de un caso confirmado cerca de la gran ciudad de Bukavu, a unos 500 kilómetros al sur del epicentro del brote en la provincia de Ituri. La persona murió, dijo el M23 en un comunicado.

Además de Ituri, se habían confirmado otros casos en la provincia de Kivu Norte y dos en Uganda. Pero el anuncio del M23 fue la primera confirmación de un caso en Kivu del Sur.

Las autoridades sanitarias aún no han encontrado al “paciente cero”, según la OMS.

Se sigue investigando el origen del brote, pero “dada la magnitud, pensamos que probablemente empezó hace un par de meses”, declaró Anaïs Legand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS.

Repercusiones internacionales.

India y la Unión Africana declararon el jueves que la Cumbre del Foro India-África, que debía celebrarse la próxima semana en Nueva Delhi, había sido aplazada debido a la “evolución de la situación sanitaria en algunas partes de África”.

El miércoles, la selección de fútbol del Congo canceló una concentración de preparación para la Copa Mundial de tres días y una despedida prevista para los aficionados en la capital, Kinshasa, debido al brote de ébola.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que todos los vuelos en los que viajen ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes en el país que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores serán desviados al aeropuerto internacional Washington Dulles a partir del jueves, donde se reforzará el control del ébola.

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