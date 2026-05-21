Agencia federal clave aprueba plan de diseño del arco de Donald Trump en Washington D. C.

Washington- La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos aprobó el jueves el diseño del arco del triunfo que el presidente Donald Trump quiere que se construya en una entrada de la capital del país, un paso clave en el proceso del proyecto.

Los comisionados, todos nombrados por Trump, actuaron a pesar de la abrumadora oposición pública al arco de 250 pies, uno de los varios proyectos que Trump persigue junto a un salón de baile en la Casa Blanca para dejar su huella en Washington.

“El edificio es precioso”, dijo el presidente de la comisión, Rodney Mims Cook Jr., poco antes de la votación sobre un diseño ligeramente revisado con respecto al que se presentó a la agencia federal en abril.

El arco tendría 76 metros de altura desde su base hasta una antorcha sostenida por una figura similar a la Dama de la Libertad en lo alto de la estructura. La estatua estaría flanqueada en la parte superior por dos águilas doradas, pero los cuatro leones previstos para proteger la base han desaparecido. Las frases “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” estarían inscritas en letras doradas a ambos lados del monumento.

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Una plataforma de observación pública en la parte superior ofrecería vistas de 360 grados de los alrededores.

Renders de artistas y diagramas para el nuevo arco de triunfo del presidente Donald Trump publicados por la Comisión de Bellas Artes de EE.UU. que se planea construir en Washington entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington, son fotografiados el viernes 10 de abril de 2026. (AP Photo/Jon Elswick) (Jon Elswick)

El vicepresidente de la comisión, el arquitecto James McCrery II, declaró en abril que prefería el arco sin las figuras en la parte superior, lo que habría reducido la altura del arco en unos 24.4 metros. Los detractores del proyecto argumentan que el arco dominaría el horizonte y perturbaría las vistas desde el Lincoln Memorial hasta el Cementerio Nacional de Arlington.

El arco empequeñecería el Monumento a Lincoln, de 30 metros de altura, y sería casi la mitad de alto que el Monumento a Washington, un obelisco de 169 metros de altura.

En la reunión del jueves se informó a los comisionados de que Trump consideró la sugerencia de retirar la estatua “pero optó por no seguir esa opción”.

McCrery recomendó suprimir los leones de la base y se opuso a los planos de un túnel subterráneo para que los peatones llegaran al arco, que se construiría en una rotonda. Ambos elementos de diseño han sido eliminados.

La semana pasada se iniciaron los estudios preliminares y las pruebas del emplazamiento.

Un grupo de veteranos y un historiador han demandado a la administración Trump ante un tribunal federal para bloquear la construcción alegando que el arco interrumpiría la línea de visión entre el Lincoln Memorial y la Arlington House en el Cementerio Nacional de Arlington, entre otras razones.

El presidente Donald Trump se dirige a los asistentes a una cena para donantes que contribuyeron a la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, el miércoles 15 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) (John McDonnell)

El presidente republicano y su secretario de Interior, Doug Burgum, han argumentado que Washington es la única gran capital del mundo occidental sin un arco de este tipo. El departamento de Burgum incluye el Servicio de Parques Nacionales, que gestiona la parcela donde Trump quiere colocar el arco.

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El presidente ha dicho que algunos de sus otros proyectos, como añadir un revestimiento azul al interior de la piscina reflectante del Lincoln Memorial, embellecerán la ciudad a tiempo para las celebraciones del 4 de julio del 250 aniversario de Estados Unidos.

La rehabilitación de la Reflecting Pool por parte de Trump también es objeto de un recurso judicial interpuesto por la Cultural Landscape Foundation, que afirma que las medidas de la administración para repintar de azul el fondo de la Reflecting Pool sin someterse antes a las revisiones pertinentes contravienen las leyes federales de preservación que rigen los lugares históricos.