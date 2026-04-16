Propuesta de Donald Trump para levantar un Arco del Triunfo entra a una etapa crucial

El diseño del presidente Donald Trump para el Arco del Triunfo que quiere construir en una entrada a la capital de Estados Unidos se somete a revisión y posible votación el jueves por una agencia federal clave, uno de varios proyectos que persigue junto a un salón de baile de la Casa Blanca para dejar su huella duradera en Washington.

Trump dijo en las redes sociales que el arco “será el Arco de Triunfo MÁS GRANDE y HERMOSO, en cualquier parte del Mundo” y una “¡maravillosa adición al área de Washington D.C. para que todos los estadounidenses lo disfruten durante muchas décadas!”

También figura en el orden del día de la reunión mensual de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos siete miembros fueron nombrados por el presidente republicano, su plan de pintar de blanco el exterior de granito gris del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca.

Un tercer proyecto relacionado con la Casa Blanca, la construcción de un centro subterráneo para realizar controles de seguridad a turistas y otros invitados, también está en estudio.

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Los comisarios tienen previsto revisar los planos de diseño de los tres proyectos. Revisarán por primera vez el arco y la pintura. El centro de visitantes de la Casa Blanca se debatió en la reunión de marzo. No estaba claro si la comisión aprobaría alguno de los proyectos el jueves.

Otro grupo de supervisión, la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, empezó a estudiar el centro de visitantes el mes pasado. Pronto debería recibir el diseño del arco de Trump para su examen y votación de aprobación.

Arco del Triunfo

El arco tendría 76 metros de altura desde su base hasta una antorcha sostenida por una figura similar a Lady Liberty en lo alto de la estructura. La figura estaría flanqueada en la parte superior por dos águilas y custodiada en la base por cuatro leones, todos dorados. Las frases “Una nación bajo Dios” y “Libertad y justicia para todos” estarían inscritas en letras doradas a ambos lados del monumento.

El arco se construiría en una isla artificial gestionada por el Servicio de Parques Nacionales en el lado de Virginia del río Potomac, al final del Puente Memorial desde el Monumento a Lincoln en Washington. El arco empequeñecería el Monumento a Lincoln, de 30 metros de altura.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que la altura de 250 pies honrará los 250 años de existencia de Estados Unidos.

Pero ya es objeto de litigios. Un grupo de veteranos y un historiador han presentado una demanda ante un tribunal federal para bloquear la construcción, alegando, entre otros motivos, que el arco interrumpirá la línea de visión entre el Lincoln Memorial y la Arlington House del Cementerio Nacional de Arlington.

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Centro de control subterráneo para visitantes de la Casa Blanca

El Servicio Secreto de Estados Unidos, el Departamento de Interior, el Servicio de Parques Nacionales y la Oficina Ejecutiva del Presidente quieren empezar a construir en agosto un centro de 3.066 metros cuadrados para examinar a turistas y otros visitantes de la Casa Blanca.

Se construiría bajo Sherman Park, terreno federal situado al suroeste de la Casa Blanca, para ofrecer un lugar más seguro donde controlar a quienes vayan a realizar visitas guiadas a la Casa Blanca o asistan a actos. La nueva instalación tendría siete carriles para facilitar la tramitación y reducir los tiempos de espera.

Las autoridades quieren que esté operativo en julio de 2028, seis meses antes de que finalice el mandato de Trump.

Pintura del edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower

Trump dijo que el Edificio de Oficinas Ejecutivas es hermoso, pero no le gusta su exterior gris.

“Es uno de los edificios más bonitos de Washington”, dijo Trump en agosto. “Creo que es simplemente increíble, pero hay que superar el color porque la piedra que usaron era de un color realmente malo”.

Se presentaron dos propuestas a la comisión: Cubrir todo el edificio de blanco brillante o pintar la mayor parte de blanco dejando intacto el granito del sótano y el subsótano expuestos.

En sus escritos, la Casa Blanca afirma que el edificio ha estado muy descuidado desde su construcción. Dijo que el color, el diseño y la masa del edificio no “se alinean visualmente con la arquitectura circundante” y carecen de “cualquier cohesión simbólica con la Casa Blanca.”

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El trabajo de pintura también es objeto de litigio en un tribunal federal.

El edificio está situado frente al Ala Oeste. Se terminó en 1888, tras 17 años de construcción, y su exterior de granito, pizarra y hierro fundido lo convierte en uno de los mejores ejemplos del estilo arquitectónico francés del Segundo Imperio.