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Desde la burbuja vaticana: lo que vieron los periodistas durante el choque entre el papa León XIV y Donald Trump

El pontífice respondió frontalmente al presidente estadounidense al inicio de su viaje a África

16 de abril de 2026 - 8:26 AM

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El papa León XIV habla con los periodistas a bordo de su vuelo con destino al aeropuerto internacional Houari Boumédiène de Argel, en Argelia. (Alberto Pizzoli)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Existe una extraña sensación de aislamiento cuando se cubre la cobertura del papa León XIV desde el interior del grupo de prensa itinerante del Vaticano: escoltado de un lugar a otro por caravanas policiales que despejan incluso los atascos de tráfico más congestionados, es un miembro que tiene muchos privilegios.

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Pero durante el épico viaje de León a cuatro naciones africanas, estar dentro de la “burbuja” vaticana ha sido una experiencia casi surrealista, mientras se desarrolla un toma y daca sin precedentes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer papa estadounidense de la historia.

Cada mañana de esta semana, al despertarnos con los acontecimientos de la víspera en Washington, las preguntas han abundado: ¿morderá León? ¿Cómo afrontará las últimas críticas, si es que lo hace, al tiempo que se centra en el programa para África que ha planeado?

Así ocurrió el miércoles, cuando León, la delegación vaticana y un grupo de unos 70 periodistas acreditados embarcaron en el vuelo chárter de ITA Airways para la segunda etapa de la odisea de 11 días de León: el vuelo de Argel (Argelia) a Yaundé (Camerún).

Para regocijo de los periodistas, León había respondido frontalmente a Trump al inicio del viaje, cuando saludó amablemente a los periodistas que viajaban el 13 de abril de Roma a Argel. Respondió a quienes le preguntaban por el post de Trump en Truth Social un día antes, en el que el presidente estadounidense le había acusado de ser blando con la delincuencia, de ser afín a la izquierda y de deberle su papado a Trump.

Trump respondía a los llamamientos de León a la paz, en referencia a la guerra de Irán, y a los comentarios de que la amenaza de Trump de aniquilar la civilización iraní eran “verdaderamente inaceptables.”

León había dicho a los periodistas a bordo del avión papal que se limitaba a predicar el Evangelio cuando pedía la paz y criticaba la guerra, y que no temía a la administración Trump.

Un comentario sobre la paz

El miércoles, León no aceptó preguntas de los periodistas y centró sus declaraciones en su recién concluida visita a Argelia, donde honró el legado de su inspiración espiritual, San Agustín de Hipona.

En unas breves declaraciones a los periodistas que se encontraban en la parte delantera de la clase turista, León no se refirió a la guerra ni a Trump. Pero habló en términos que podrían sugerir que los últimos lanzamientos nocturnos desde Washington ciertamente no habían pasado desapercibidos. Tal vez sea revelador que hablara exclusivamente en inglés.

El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo.El papa León XIV pronunció la bendición Urbi et Orbi -que en latín significa "a la ciudad de Roma y al mundo"- desde la logia central de la basílica de San Pedro al final de la misa de Pascua.León saludó a los fieles de todo el mundo en 10 idiomas, incluidos árabe, chino y latín, reavivando una práctica que su predecesor, el papa Francisco, había dejado de lado.
1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino

Trump había mantenido las críticas en Truth Social, mientras que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, un católico converso, dijo que León debería “tener cuidado” al hablar de teología.

Para empezar, León destacó el signo de “bondad”, “generosidad” y “respeto” que le mostró el gobierno argelino al darle la bienvenida en la primera visita papal de su historia. Dijo que los honores argelinos habían incluido una escolta aérea militar completa del avión papal a través del espacio aéreo argelino.

También recordó su visita a la Gran Mezquita de Argel, de la que dijo que era una forma significativa de demostrar que “aunque tengamos creencias diferentes, tengamos formas de culto diferentes, tengamos formas de vida diferentes, podemos vivir juntos en paz”.

Dijo que el mensaje de San Agustín de buscar a Dios, buscar la verdad, tender puentes y buscar la unidad y la comunidad “es algo que el mundo necesita oír hoy y que juntos podemos seguir ofreciendo en nuestro testimonio mientras continuamos en este viaje apostólico”.

Un pool de prensa papal

Al igual que otros jefes de Estado, el papa viaja al extranjero con el equipo de prensa del Vaticano y con un grupo de organizaciones de prensa externas que pagan, a menudo generosamente, para que sus reporteros viajen a bordo del avión papal y tengan acceso especial para cubrir sus actos.

Estar dentro de la burbuja vaticana tiene ventajas y desventajas periodísticas. Se obtiene el mejor acceso y se viaja bajo el paraguas de seguridad del Vaticano, lo que significa que hay poca o ninguna molestia por parte de los organizadores locales de seguridad. El Vaticano facilita los visados y las tarjetas SIM locales por adelantado, y organiza los hoteles y el transporte local, lo que permite a los reporteros centrarse en la noticia y no en la logística.

Los periodistas de la burbuja reciben los discursos del papa con antelación y tienen acceso ocasional a los miembros de la delegación, así como a otras informaciones en tiempo real del portavoz vaticano.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Pero la verdadera razón por la que las organizaciones de noticias deciden gastar miles de dólares por periodista, por viaje, para estar en el avión papal es para estar presentes en las conferencias de prensa del papa. La única vez que un papa celebra este tipo de reuniones informativas con periodistas es a una altitud de 35,000 pies (unos 10,000 metros).

Quién podría olvidar la famosa frase del papa Francisco en su viaje inaugural como papa, en 2013 a Río de Janeiro, cuando pronunció la frase “¿Quién soy yo para juzgar?”, cuando le preguntaron por un supuesto sacerdote gay.

El inconveniente de estar en la burbuja vaticana es obvio por muchas de las mismas razones por las que es útil: estás alejado de la realidad local, ya sea en Argelia o en Alaska, y rara vez tienes tiempo para hacer el tipo de reportaje sobre el terreno que hace que una noticia sea equilibrada.

Las organizaciones de noticias que disponen de los recursos necesarios cuentan con equipos sobre el terreno que producen estos contenidos, o bien los periodistas de la burbuja se separan para realizar sus propios reportajes, de modo que el resultado final es una saludable combinación de información oficial del Vaticano y aportaciones locales.

Pero cuando el verdadero drama que involucra al papa ocurre a miles de kilómetros y husos horarios de distancia, estar en la burbuja vaticana es una experiencia un tanto chocante. Las noticias que todo el mundo quiere saber no son necesariamente las que el papa tiene en su agenda.

Pero en este viaje, el primero de un papa estadounidense a África, estar en la burbuja vaticana tuvo ciertamente sus ventajas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Donald TrumpPapa León XIVÁfricaBreaking NewsIrán
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