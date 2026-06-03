Acusan en Miami a pasajero que intentó abrir puertas de un avión en vuelo de Puerto Rico a Chicago

Se alega que quiso abrir la puerta de emergencia en pleno vuelo de Frontier Airlines y entrar a la cabina.

Una corte federal estadounidense acusó este miércoles en Miami a un pasajero que intentó abrir las puertas de un avión en pleno vuelo desde Puerto Rico y que agredió a un trabajador de la aerolínea Frontier, por lo que ahora podría afrontar hasta 21 años de cárcel.

Juan Gabriel Reyes, un hombre de 51 años originario de Chicago, afronta cargos de interferir con una tripulación de vuelo y agresión por su conducta en el vuelo 3345 de Frontier que el domingo partió de San Juan, Puerto Rico, con dirección a Chicago, en el estado de Illinois, pero que aterrizó de emergencia en Miami por el incidente.

El acusado, presuntamente, intentó abrir una salida de emergencia y la puerta de la cabina mientras la aeronave ya estaba volando y agredió a otro pasajero, una persona que trabaja con la aerolínea pero que estaba fuera de servicio, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito del Sur de Florida.

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Tras su arresto en Miami, Reyes podría afrontar una pena máxima de 20 años de cárcel por el cargo de interferencia y de un año más por el de agresiones.

Testimonios de los pasajeros y tripulantes aseguran que el hombre intentó abrir las puertas a mitad de vuelo al exclamar que él quería salir de la aeronave, pero los aeromozos lo detuvieron y le ordenaron sentarse, de acuerdo con el reporte de arresto del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade.

El acusado, presuntamente, ignoró dichas órdenes e intentó entrar en la cabina del piloto, pero la tripulación lo agarró de la mano y lo llevó a su asiento, aunque en camino a su lugar fue al baño e intentó orinar en el suelo, agregó el informe oficial.

Los aeromozos lo colocaron en otro asiento, donde una persona que trabaja con Frontier, pero que estaba fuera de turno, se ofreció a volar junto a él, pero el hombre intentó arrebatarle su bolso y le tomó de la cabeza para ahorcarle, por lo que otros pasajeros intervinieron, añadió el documento.