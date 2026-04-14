Las expresiones de Donald Trump y León XIV: un presidente y un papa se enfrentan por Irán

El papa León XIV, un clérigo estudioso y de voz suave, y Donald Trump, un político belicoso y pugilístico, han estado durante mucho tiempo en un curso de colisión retórica. Ahora, su desacuerdo sobre la guerra en Irán se ha agravado de forma espectacular, y sus comentarios muestran lo diferente que cada uno ve el conflicto y su impacto.

En las redes sociales, Trump dijo que León era “débil” y cautivo de la “izquierda radical”, e incluso sugirió que el papa de alguna manera le debía su posición a Trump. El papa ha declarado que las amenazas de Trump contra Irán son “verdaderamente inaceptables” y ha remitido a su rebaño a los textos bíblicos y a la doctrina de la Iglesia católica sobre la guerra y la paz, explicando que su propósito no tiene nada que ver con Trump.

“No tengo miedo de la administración Trump”, dijo León el lunes de camino a África, “ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es para lo que trabaja la Iglesia.”

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Es un espectáculo insólito en el que participan los dos megáfonos más grandes del mundo, ambos sostenidos por estadounidenses por primera vez. He aquí cómo han llegado hasta aquí:

Ante el papado, Robert Prevost no se anduvo con rodeos.

LO QUE DIJO: Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, el futuro papa era obispo en Perú. No se privó de culpar claramente a Moscú. En un programa peruano “Expresión Semanal”, Prevost describió una “invasión imperialista en la que Rusia quiere conquistar territorio por razones de poder dada la ubicación estratégica de Ucrania”.

El vídeo apareció en los medios de comunicación italianos poco después de que fuera elegido papa el 8 de mayo de 2025.

Habló español el papa León XIV: mira su primera bendición En su primer mensaje, el sumo pontífice emocionó a la multitud cuando envió un saludo especial.

A principios de 2025, el entonces cardenal Prevost utilizó las redes sociales para compartir un análisis de noticias que criticaba al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, católico converso, por justificar la dura política de inmigración argumentando que el cristianismo establece un orden jerárquico de cuidado de los demás, anteponiendo la familia, la comunidad inmediata y los conciudadanos a los extranjeros.

“JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”, rezaba el titular que compartió el futuro pontífice.

CONTEXTO Y POR QUÉ IMPORTA: Los obispos católicos comentan a menudo en sus medios de comunicación locales, y algunos alcanzan una influencia considerable. Sin embargo, su grado de detalle en relación con la política y las políticas públicas varía enormemente. Muchos se limitan a hacer declaraciones generales sobre la doctrina y los valores de la Iglesia, y evitan adoptar posturas contrarias a los políticos. Con sus comentarios en Perú y luego con su raro retweet como cardenal en Roma, Prevost demostró que se mantenía al corriente de los asuntos mundiales y que estaba dispuesto a ser bastante directo en sus críticas.

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Trump celebró el “gran honor” de la elección del papa León XIV

LO QUE DIJO: “Felicidades al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa”, publicó Trump en Truth Social el 8 de mayo de 2025. “Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción, y qué gran honor para nuestro país. Estoy deseando conocer al papa León XIV. Será un momento muy significativo”.

Trump dijo después en la Casa Blanca que “estábamos un poco sorprendidos y muy contentos” con la elección de León.

El lunes, ya utilizaba Truth Social para atribuirse el mérito de la elección de León: “No estaba en ninguna lista para ser papa, y solo fue puesto ahí por la Iglesia porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

POR QUÉ IMPORTA: Trump ve a León en términos de orgullo nacionalista y lealtad. La mirada inmediata hacia el encuentro con León (algo que todavía no ha sucedido) refleja su típica aceptación del poder y la celebridad, incluso cuando no es un ajuste político natural. Además, las tomas de Trump no reflejan ningún matiz sobre los orígenes de León o la relación del Vaticano con EE.UU.

Históricamente, el Colegio Cardenalicio ha visto a Estados Unidos con cierto escepticismo, sobre todo por la forma en que la política militar y económica de Washington ha afectado al mundo, especialmente a las naciones pobres, y con una reticencia general a conceder el papado a alguien de la superpotencia preeminente del mundo.

León creció, se educó y se ordenó en Estados Unidos, pero pasó décadas como líder eclesiástico en otros lugares, incluidas zonas pobres de América del Sur.

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“Era el menos americano de los americanos”, afirma Steven Millies, profesor de la Catholic Theological Union de Chicago, donde León obtuvo su maestría en divinidad.

Desde el principio, el papa León XIV reflejó las enseñanzas de la Iglesia sobre la guerra y la paz

LO QUE DIJO: “Paz a todos... el primer saludo de Cristo resucitado, el Buen Pastor que dio su vida por el rebaño de Dios”.

Ésas fueron las primeras palabras de León desde el balcón de San Pedro. Cuando regresó a la logia para su primera bendición dominical, abordó la guerra rusa contra Ucrania y la violencia entre Israel y Gaza, denunciando una “tercera guerra mundial a pedazos”. El lunes siguiente, León abrió una audiencia con periodistas citando a Jesús. “En el Sermón de la Montaña, Jesús proclamó: ‘Bienaventurados los que trabajan por la paz’”, dijo el pontífice.

POR QUÉ IMPORTA: Las primeras declaraciones de León hacían hincapié en la “paz” como mensaje central de Jesús, y anticipaban un tema probable de su papado. Las menciones a Ucrania, Rusia, Israel y Palestina confirmaron su voluntad de ir más allá de la teoría y aplicar la doctrina a lo que le sucede a la gente en todo el mundo.

El papa tuvo cuidado con cualquier marca estadounidense

LO QUE DIJO: Tan importantes como las palabras de sus primeras declaraciones papales sobre la paz fueron las lenguas que utilizó el políglota León: ninguno de ellos era el inglés.

En su presentación al mundo desde la Plaza de San Pedro, León abrió en italiano y luego utilizó el español para dirigirse a los católicos peruanos y a los ciudadanos de los lugares donde había servido. La bendición dominical fue en italiano. Saludó brevemente a la asamblea de periodistas en inglés, con la obvia inflexión de un nativo de Chicago, pero luego pasó rápidamente al italiano para sus comentarios. Incluso en encuentros recientes con periodistas, León ha comenzado en italiano antes de responder en inglés.

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POR QUÉ IMPORTA: El latín y el italiano son las lenguas oficiales del Vaticano, por lo que no sorprende que León hable la lengua vernácula local. Pero para el políglota Leoón es una elección consciente utilizar con fluidez el italiano y el español. Subraya que es el líder de una institución global con 1,400 millones de seguidores.

“No quiere que se le perciba, creo, como si viniera del lado estadounidense o se apoyara en su autoridad como estadounidense”, dijo el profesor de la Universidad Católica William Barbieri. “Quiere hablar en nombre de la Iglesia”.

La Semana Santa y la Pascua revelaron un abismo

LO QUE DIJERON: Trump intensificó las amenazas a Irán en torno a la Pascua, cuando los cristianos celebran la historia de la resurrección de Jesús. León aprovechó su mensaje del Domingo de Ramos para llamar a Jesús “Rey de la Paz” y decir que Dios “no escucha las oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza, diciendo: ‘Aunque hagáis muchas oraciones, no os escucharé: tenéis las manos llenas de sangre.’”

1 / 15 | “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua. El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. - Alessandra Tarantino 1 / 15 “¡Elijan la paz!” El papa León XIV condena las guerras en su primera misa de Pascua El papa León XIV celebró el domingo su primera misa de Pascua como pontífice con un llamado a deponer las armas y buscar la paz en los conflictos globales mediante el diálogo. Alessandra Tarantino Compartir

Trump recibió a líderes religiosos conservadores en la Casa Blanca para celebrar la Semana Santa. Su asesora espiritual Paula White comparó al presidente con Jesús, diciendo que ambos son figuras perseguidas que resistieron.

En Roma, León lavó los pies a los demás, como la historia de la Última Cena registra que Jesús hizo por sus discípulos. En declaraciones a los periodistas, León nombró directamente a Trump por primera vez y dijo que esperaba que el presidente buscara una “salida” en Irán. En Pascua, Trump amenazó con un bombardeo generalizado de la infraestructura civil de Irán y la erradicación de una “civilización entera”. León calificó esa amenaza de “verdaderamente inaceptable”.

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POR QUÉ IMPORTA: Sus puntos de vista y personalidades marcadamente diferentes, combinados con la gravedad de la guerra de Irán, finalmente despojaron cualquier pretensión o posibilidad de que Trump y León pudieran evitar comprometerse directamente.

Trump sigue tratando al papa León XIV como un rival político interno

LO QUE DIJERON: En el post de Trump el domingo criticando a León como “débil”, entre otras cosas, el presidente dijo: “No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, EN UNA CLASIFICACIÓN, para hacer.” Añadió que León debería “centrarse en ser un gran papa, no un político”.

León, por su parte, volvió a decir que no habla como político.

“Poner mi mensaje en el mismo plano que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender lo que es el mensaje del Evangelio”, dijo León a The Associated Press a bordo del vuelo papal a Argelia. “Y lo lamento, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo de hoy”.

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