Donald Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque “dijo cosas que están mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser “débil con el crimen” porque el pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

“Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo (disculparme)”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron este domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

PUBLICIDAD

Trump arremetió el domingo contra el pontífice, quien ha sido muy crítico con la guerra de Irán y ha lanzado varios llamamientos a la paz, acusándolo de “débil contra el crimen y terrible en política exterior”.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

León XIV respondió este lunes asegurando que no le tiene “miedo a la Administración de Trump”.

“Seguiré levantando la voz para construir la paz”, dijo a la prensa a bordo del avión papal.

Además de la tensión con el papa, Trump generó polémica por publicar en sus redes, y luego borrar, una imagen en la que aparecía representado como Jesús y que había generado un fuerte rechazo de representantes católicos afines hasta ahora al presidente.

“Pensé que era yo, como médico”, justificó Trump a los medios después de haber eliminado la imagen de las redes sociales.

Lejos de reconocer el error, contra los medios de comunicación y y señaló que “solo los medios de noticias falsas podrían inventar algo así”.