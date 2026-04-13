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Tras lluvia de críticas: Donald Trump elimina la imagen que publicó encarnando a Jesús

La imagen generó un malestar general hasta en quienes usualmente apoyan las posturas del presidente

13 de abril de 2026 - 1:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta fue la imagen publicada en Truth Social. (Captura de pantalla/Truth Social)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha eliminado este lunes de su cuenta en la red Truth Social la imagen que había publicado un día antes en la que aparecía representado como Jesús tras una oleada de críticas de asociaciones y representantes católicos habitualmente afines al mandatario.

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En la imagen, que parece ser creada por inteligencia artificial, Trump se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

La publicación despertó un malestar inédito entre quienes habitualmente apoyan los pronunciamientos del presidente.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

Por ejemplo, Isabel Brown, presentadora de un podcast católico del medio Daily Wire e influyente figura conservadora, lamentó que “esta publicación es, francamente, repugnante e inaceptable, pero también una profunda interpretación errónea del pueblo estadounidense que está experimentando un verdadero y hermoso renacimiento de la fe en Cristo en medio de nuestra cultura fracturada”.

Michael Knowles, otro podcaster católico conservador alineado con Trump, se mostró contundente al asegurar que “al presidente le conviene tanto espiritual como políticamente, borrar la foto, sin importar la intención”.

Tras la polémica y después de permanecer en la cuenta oficial durante más de 12 horas, la imagen fue eliminada sin explicación alguna por parte de Trump ni de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso.Trump recibe aplausos tras tomar su posición en el hemiciclo federal.Trump también honró al contramaestre de la Guardia Costera Scott Ruskan, un nadador que rescató a Milly Cate, a su lado, durante las inundaciones en el condado de Kerr en Texas. Ruskan recibió la medalla de Legión al Mérito durante el mensaje.
1 / 28 | Así transcurrió el mensaje de estado de la Unión del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump ofreció, el 24 de febrero de 2026, su mensaje de situación del Estado ante una sesión conjunta del Congreso. - The Associated Press

El año pasado, el presidente ya publicó una imagen suya vestido de papa que parecía haber sido generada por inteligencia artificial.

Poco antes de publicar la imagen de la polémica este domingo en redes, el presidente escribió un mensaje en el que cargaba contra el papa León XIV, calificándole como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”.

Tras las críticas del pontífice a la guerra en Irán, el mandatario ha afirmado que “no quiere un papa que critique al presidente de Estados Unidos” cuando él está “haciendo exactamente aquello para lo que fue elegido, por una aplastante victoria/mayoría”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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