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Donald Trump publica una imagen en la que se convierte en un aparente Jesucristo sanador

El presidente estadounidense subió la imagen a su red social en momentos en que ha atacado al papa León XIV

13 de abril de 2026 - 8:56 AM

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Trump también publicó una imagen en la que se ve uno de sus rascacielos sobre la Luna. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

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El presidente republicano subió esa imagen en su red social Truth Social y en ella también aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando.

En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la estatua de la libertad y varias edificios y monumentos icónicos en Estados Unidos.

Imagen publicada por el presidente Donald Trump
Imagen publicada por el presidente Donald Trump (Fotocaptura)

La publicación se produce horas después de que Trump arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es “terrible en política exterior” aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a “dejar de complacer a la izquierda radical”.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a “concentrarse en ser un gran papa, no un político”, porque “está perjudicando a la Iglesia católica”.

Trump publicó otra imagen en su red la pasada noche en la que se ve una nueva creación aparentemente realizada con inteligencia artificial con una de sus característicos rascacielos pero edificado sobre la Luna y con forma de cohete.

Con esta imagen parece que el mandatario estadounidense alude al exitoso reciente viaje de la nave Orion, fabricada para la NASA por Lockheed Martin Space Systems , que ha realizado una misión alrededor de la Luna para lograr fotografías de la cara oculta del satélite.

La misión del Artemis II culminó el pasado viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson
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