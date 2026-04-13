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Donald Trump arremete contra el papa León XIV, ampliando la disputa entre ambos por guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos tildó al pontífice de liberal

13 de abril de 2026 - 10:43 PM

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La publicación de Trump se produjo después que León denunciara el sábado la “ilusión de omnipotencia” que está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigiera que los mandatarios se detengan y negocien la paz. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump criticó al papa León XIV en redes sociales el domingo y afirmó que el primer papa estadounidense debería “dejar de complacer a la Izquierda Radical”.

Fue una arremetida extraordinaria contra el líder mundial de la Iglesia católica, que agravó una disputa que comenzó por la guerra en Irán.

“El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior”, escribió el presidente en redes sociales. “No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

Poco después, habló con reporteros luego que el Air Force One aterrizó fuera de Washington procedente de Florida.

El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca.El presidente y la primera dama Melania Trump participan en el "White House Easter Egg Roll" en el Jardín Sur.Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.
1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson

“No nos gusta un papa que diga que está bien tener un arma nuclear”, dijo Trump.

“Es una persona muy liberal”, añadió Trump sobre León. “No soy fan del papa León”.

La publicación de Trump se produjo después que León denunciara el sábado la “ilusión de omnipotencia” que está avivando la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigiera que los mandatarios se detengan y negocien la paz.

León XIV presidió un servicio vespertino de oración en la Basílica de San Pedro el mismo día en que Estados Unidos e Irán iniciaron negociaciones cara a cara en Pakistán durante un frágil alto el fuego.

El papa no mencionó por su nombre a Estados Unidos ni a Trump en su oración. Pero el tono y el mensaje de León XIV parecieron dirigidos a Trump y a funcionarios estadounidenses, quienes se han jactado de la superioridad militar de Estados Unidos y han justificado la guerra en términos religiosos.

León tiene previsto partir el lunes para un viaje de 11 días a África.

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