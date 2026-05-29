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En el “Situation Room”: Donald Trump se reúne con su equipo para tomar “decisión final” sobre Irán

El presidente advirtió de que “no habrá intercambio de dinero” con el país “hasta nuevo aviso”

29 de mayo de 2026 - 11:38 AM

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=“Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención en este asunto!”, concluyó. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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En una publicación en su red Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica “debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica” y que el estrecho de Ormuz “debe abrirse de inmediato, sin peaje”.

Afirmó que, como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

Además, dijo que Estados Unidos, en coordinación con el Gobierno iraní y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), extraería el uranio altamente enriquecido de Irán para su destrucción.

También advirtió de que “no habrá intercambio de dinero” con Irán “hasta nuevo aviso”.

“Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. ¡Gracias por su atención en este asunto!”, concluyó.

Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal.Brigadas de trabajadores están levantando una jaula de base octagonal en el patio sur.“Nunca he visto a nadie querer algo tanto como la gente quiere esas entradas”, comentó Trump recientemente sobre la demanda para asistir a la pelea de UFC. “Eso va a ser algo grande”.
1 / 15 | Una jaula de combate en la Casa Blanca: levantan octágono de UFC para pelea en junio. Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal. - Mark Schiefelbein

El mensaje de Trump se produce después de que la Casa Blanca anunciara el jueves que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final del presidente estadounidense, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Según filtraciones de prensa, el acuerdo permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero, y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

Asimismo, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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