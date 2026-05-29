El texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no está finalizado, según medio iraní

Teherán - El texto del acuerdo entre Irán y Estados Unidos no ha sido finalizado y ha sido modificado en los últimos días, informó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní, en medio de las especulaciones acerca de un posible anuncio para poner fin al conflicto.

“El texto aún no se ha ultimado y en caso de que se ultime se anunciará oficialmente”, indicó Tasnim citando a una fuente informada de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

La fuente dijo que el texto del memorando de entendimiento “ha sufrido cambios en los últimos días” y aseguró que los detalles de los borradores difundidos por medios occidentales son inexactos.

Irán y Estados Unidos han intensificado durante la última semana, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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El medio estadounidense Axios informó ayer que las dos partes han llegado a un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego, un entendimiento que estaría a la espera de la aprobación final del presidente estadounidense, Donald Trump.

Irán negó ese extremo a través de la agencia Tasnim.

Hoy el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo que las negociaciones continúan sin saber “cuándo -o si- se firmará” el memorando de entendimiento y dijo sentirse “optimista”.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques iraníes y desbloquearía activos bloqueados de ese país.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.