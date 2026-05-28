¿Qué incluye el acuerdo provisional alcanzado por Estados Unidos e Irán? Aquí te lo explicamos

Washington- Los negociadores estadounidenses e iraníes alcanzaron el jueves un acuerdo provisional para prorrogar por 60 días el alto el fuego en la guerra de tres meses e iniciar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.

Irán no confirmó inmediatamente ningún acuerdo, y el funcionario señaló que el presidente Donald Trump aún tiene que firmarlo.

El incipiente memorando de entendimiento se produjo cuando el frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán parecía tambalearse. El último recrudecimiento de los combates se produjo menos de un día antes, cuando Kuwait interceptó misiles disparados desde Irán, según el Mando Central estadounidense.

La propuesta aborda el estrecho de Ormuz

El memorando deja claro que Irán no podrá imponer peajes en el estrecho de Ormuz y que deberá retirar todas las minas de la vital vía navegable en un plazo de 30 días, según el funcionario, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

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Durante la guerra, Irán ha cerrado efectivamente el estrecho, que había sido el conducto por el que se comercializaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. Su cierre ha disparado los precios del petróleo en todo el mundo. El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, predijo el jueves en una rueda de prensa que el coste del petróleo podría “bajar muy rápidamente” una vez finalizado el acuerdo.

Una mujer monta en bicicleta mientras otras personas cruzan una calle en el centro de Teherán, Irán, el domingo 24 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

Irán ha declarado que deja pasar a algunos buques comerciales -unas dos docenas al día en los últimos días, frente a más de 100 al día antes de la guerra-, pero la República Islámica también ha cobrado peaje al menos a algunos barcos. A principios de este mes creó una agencia oficial de control, lo que provocó una nueva ronda de sanciones estadounidenses esta semana.

Según el acuerdo provisional, Estados Unidos levantaría gradualmente su bloqueo naval a los puertos iraníes y también aceptaría relajar las sanciones, lo que permitiría a Irán vender más de su petróleo.

Sin embargo, incluso cuando surgió la noticia del posible acuerdo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones adicionales al brazo de ventas de petróleo del ejército iraní. Las nuevas sanciones, de las que informó en primer lugar The Associated Press, amplían la campaña de presión económica de la administración Trump sobre la República Islámica.

Un segundo funcionario estadounidense, que también habló bajo condición de anonimato para hablar de la diplomacia privada, dijo que se han alcanzado las líneas generales de un acuerdo, pero subrayó que hasta que Trump no lo firme, no hay trato. El funcionario dijo que aún hay dudas sobre si Trump aceptará la propuesta.

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Los detalles del pacto tentativo fueron comunicados por primera vez por el medio de noticias Axios.

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La cuestión nuclear sigue sin resolverse

Entre las primeras cuestiones que se negociarán durante el alto el fuego de 60 días está qué ocurrirá con el uranio altamente enriquecido de Irán, según el primer funcionario. Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la República Islámica posee 440,9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un breve paso técnico desde los niveles del 90%, aptos para la fabricación de armas.

Irán no se ha comprometido públicamente a renunciar a sus reservas. Se cree que está enterrado bajo un trío de instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por los ataques aéreos estadounidenses del año pasado.

Los analistas nucleares han dicho que Irán podría considerar a China o Rusia, que mantienen estrechas relaciones con Teherán, como una posible tercera parte aceptable para tomar posesión del uranio enriquecido. Pero Trump dijo el miércoles que “no se sentiría cómodo” con ese plan.

Irán también ha insistido en que cualquier acuerdo debe incluir el fin de las operaciones militares de Israel en Líbano contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. Las tensiones se agravaron el jueves en Líbano cuando Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra un suburbio del sur de la capital, Beirut, y otros ataques en la ciudad costera meridional de Tiro. Al menos 14 personas murieron en el sur del país.

Kuwait informa de un ataque

Kuwait anunció que sus sistemas de defensa antiaérea habían interceptado misiles y aviones no tripulados el jueves, sin detallar los objetivos. Irán dijo que había tomado represalias por los ataques de principios de semana disparando contra una base estadounidense en un Estado del Golfo que no nombró.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití condenó a Irán por lo que calificó de “flagrante agresión”, y el Mando Central estadounidense calificó el ataque contra uno de los principales aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico de “atroz violación del alto el fuego.” Kuwait sufrió repetidos ataques de Irán y de las milicias chiíes respaldadas por Irán en Irak antes de que comenzara el alto el fuego de abril.

Mujeres caminan mientras un autobús público pasa por una intersección en el centro de Teherán, Irán, el jueves 28 de mayo de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi) (Vahid Salemi)

El intercambio tuvo lugar después de que funcionarios estadounidenses dijeran a última hora del miércoles que las fuerzas estadounidenses lanzaron más ataques contra Irán, derribando cuatro aviones no tripulados de ataque unidireccional que suponían una amenaza en torno al estrecho y alcanzando una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto avión no tripulado.

La Guardia Revolucionaria paramilitar iraní reconoció el ataque en los alrededores del aeropuerto internacional de Bandar Abbas y dijo a través de la agencia estatal de noticias IRNA que lanzó un ataque de represalia contra la base aérea que lanzó los asaltos. La Guardia Revolucionaria no especificó si la respuesta tenía como objetivo Kuwait, que alberga el cuartel general avanzado del Ejército Central de Estados Unidos, bases aéreas y una base naval.

El lunes, Estados Unidos dijo que había llevado a cabo lo que el Pentágono denominó ataques de “autodefensa” contra instalaciones de lanzamiento de misiles y barcos minadores en el sur de Irán.

Aunque han intercambiado ataques y acusaciones de violaciones del alto el fuego, Washington y Teherán no han vuelto a las hostilidades a gran escala y siguen negociando.

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