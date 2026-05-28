Kuwait denuncia ataque con misiles y drones en medio del frágil alto el fuego con Irán
El ataque se produce tras nuevos bombardeos estadounidenses contra territorio iraní durante la tregua.
28 de mayo de 2026 - 11:47 PM
28 de mayo de 2026 - 11:47 PM
Kuwait informó el jueves que enfrentó un ataque con misiles y drones mientras el frágil alto el fuego en la guerra con Irán volvió a verse amenazado.
Las Fuerzas Armadas kuwaitíes hicieron el anuncio, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre qué objetivos fueron atacados.
Kuwait fue blanco repetidamente de ataques de Irán y de milicias chiitas iraquíes respaldadas por Teherán durante la guerra. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque.
El incidente ocurre después de que Estados Unidos asegurara que realizó nuevamente bombardeos contra Irán durante el cese al fuego. Las negociaciones continúan para extender la tregua e intentar encontrar una vía para poner fin formalmente a la guerra que ha sacudido Medio Oriente.
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