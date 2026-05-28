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Kuwait denuncia ataque con misiles y drones en medio del frágil alto el fuego con Irán

El ataque se produce tras nuevos bombardeos estadounidenses contra territorio iraní durante la tregua.

28 de mayo de 2026 - 11:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las autoridades kuwaitíes informaron sobre una ofensiva con misiles y drones, sin precisar objetivos ni responsables. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Kuwait informó el jueves que enfrentó un ataque con misiles y drones mientras el frágil alto el fuego en la guerra con Irán volvió a verse amenazado.

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Las Fuerzas Armadas kuwaitíes hicieron el anuncio, aunque no ofrecieron detalles adicionales sobre qué objetivos fueron atacados.

Kuwait fue blanco repetidamente de ataques de Irán y de milicias chiitas iraquíes respaldadas por Teherán durante la guerra. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

El incidente ocurre después de que Estados Unidos asegurara que realizó nuevamente bombardeos contra Irán durante el cese al fuego. Las negociaciones continúan para extender la tregua e intentar encontrar una vía para poner fin formalmente a la guerra que ha sacudido Medio Oriente.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi
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