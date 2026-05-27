La Casa Blanca tacha de falso el preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní

Washington - La Casa Blanca aseguró este miércoles que el borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán obtenido por la televisión estatal iraní, y que incluiría el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, es falso.

“Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página es “preliminar” y esboza “el memorando de entendimiento” entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.

En el memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

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Por su parte, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus fuerzas armadas de las cercanías de Irán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.