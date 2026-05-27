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La Casa Blanca tacha de falso el preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní

“Nadie debería creer lo que están difundiendo”, indicaron en redes sociales

27 de mayo de 2026 - 3:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Casa Blanca. EFE/EPA/WILL OLIVER (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - La Casa Blanca aseguró este miércoles que el borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán obtenido por la televisión estatal iraní, y que incluiría el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, es falso.

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“Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página es “preliminar” y esboza “el memorando de entendimiento” entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.

En el memorando, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Por su parte, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus fuerzas armadas de las cercanías de Irán.

Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el martes que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial que llevará “unos días”.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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