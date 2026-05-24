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Casa Blanca no tiene previsto firmar este domingo el acuerdo con Irán

El medio estadounidense Axios reporta que todavía quedan algunos detalles por acordar

24 de mayo de 2026 - 11:56 AM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que las negociaciones avanzan de manera "constructiva". (YURI GRIPAS / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este domingo como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.

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Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.

Trump declaró este domingo en su red Truth Social que las negociaciones con Irán “avanzan de manera constructiva”, pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.

El tiroteo, registrado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, se reportó a las 6:00 p.m. La foto muestra guantes desechables y otros materiales médicos donde, se presume, personal de emergencia atendió a, por lo menos, dos personas heridas.Las autoridades señalaron que el ataque fue contra un puesto de vigilancia del Servicio Secreto, ubicado a las afueras de la Casa Blanca.
1 / 18 | Emergencia en la Casa Blanca: así lucía la escena del tiroteo con agentes del Servicio Secreto. El tiroteo, registrado en la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania, se reportó a las 6:00 p.m. - The Associated Press

Si bien Trump admitió que la “relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva”, también subrayó que Teherán debe “comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear”.

Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días en el alto el fuego durante los cuales se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.

Varios senadores republicanos aliados de Trump criticaron las concesiones de Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen termina aparentemente fortalecido.

El secretario de Estado, Marco Rubio, de viaje oficial en la India, salió este domingo en defensa del borrador y tachó de “absurdo” creer que la Administración de Trump aceptará un acuerdo que fortalezca las capacidades nucleares iraníes.

“La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder”, declaró.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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