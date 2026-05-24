Surgen detalles de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán tras anuncio de Donald Trump sobre avances

El Cairo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo con Irán sobre la guerra en Oriente Medio, incluyendo la apertura del estrecho de Ormuz, ha sido “ampliamente negociado” después de llamadas con Israel y otros aliados en la región durante el fin de semana.

Pero otros funcionarios aconsejaron cautela el domingo, con el secretario de Estado, Marco Rubio, señalando que “se han logrado avances significativos, aunque no definitivos” en las negociaciones.

Rubio, de visita de cuatro días en la India para reunirse con funcionarios indios, australianos y japoneses, dijo que esperaba que hubiera buenas noticias en las próximas horas.

Las negociaciones han tenido éxito en uno de los principales objetivos de Trump, dijo Rubio, “que es un mundo que ya no tiene que estar en el miedo o la preocupación por un arma nuclear iraní.”

Trump dijo el sábado que había hablado con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, y por separado con Israel.

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“Los aspectos finales y los detalles del acuerdo se están discutiendo actualmente, y se anunciarán en breve”, dijo Trump en las redes sociales, sin dar más detalles.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

El anuncio coronó una semana en la que Estados Unidos sopesó una nueva ronda de ataques contra la República Islámica que rompería un frágil alto el fuego.

Comienzan a surgir detalles de un acuerdo

El posible acuerdo incluirá el compromiso de Irán de que no perseguirá un arma nuclear, y Teherán aceptó renunciar a sus reservas de uranio altamente enriquecido, según dos funcionarios regionales.

Un funcionario, con conocimiento directo de las negociaciones, dijo que la forma en que Irán renunciará a su uranio altamente enriquecido es objeto de nuevas negociaciones en el transcurso de un período de 60 días.

Es muy probable que una parte del importe se diluya, mientras que el resto se transferirá a un tercer país, potencialmente Rusia, dijo.

Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica, Irán posee 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza, un breve paso técnico desde los niveles de grado armamentístico del 90%.

El estrecho de Ormuz se abrirá gradualmente en paralelo al cese por parte de Estados Unidos de su bloqueo de los puertos iraníes, afirmó el funcionario.

Estados Unidos también permitirá a Irán vender su petróleo a través de exenciones de sanciones, dijo el segundo funcionario que ha sido informado sobre las negociaciones. El alivio de las sanciones y la liberación de los fondos congelados de Irán se negociarán durante el plazo de 60 días, dijo.

Ambos funcionarios afirmaron que el proyecto de acuerdo incluye el fin de la guerra entre Israel y Hezbolá, así como el compromiso de no interferir en los asuntos internos de los países de la región. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones a puerta cerrada.

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Han pasado 12 semanas desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, matando a altos cargos iraníes, incluido su líder supremo, e interrumpiendo las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán por segunda vez en menos de un año. Irán disparó contra Israel y contra los vecinos que acogían fuerzas estadounidenses, sacudiendo a las naciones del Golfo que se consideraban refugios seguros en una región difícil.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Desde el 7 de abril se mantiene un alto el fuego. Pero la decisión de Irán de cerrar de hecho el estrecho de Ormuz a los buques que transportan petróleo, gas natural y otros suministros críticos de la región ha sido un foco de preocupación mundial y de dolor económico.

Israel preocupado por Hezbolá

A los funcionarios israelíes les preocupa que Hezbolá, el grupo militante libanés aliado de Irán, siga siendo una grave amenaza para Israel y que Líbano esté mal equipado para desarmarlo.

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió a Trump de que Israel “mantiene la libertad de acción contra las amenazas en todos los ámbitos, incluido el Líbano”, según un funcionario familiarizado con la conversación. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación.

El funcionario dijo que Trump dejó claro a Netanyahu que no firmará ningún acuerdo final sin las condiciones de que Irán desmantele todo su programa nuclear y retire todo el uranio enriquecido del país.

La ministra israelí de Ciencia y Tecnología, Gila Gamliel, miembro del partido Likud de Netanyahu y de su gabinete de seguridad nacional, declaró el domingo por la mañana a la Radio del Ejército israelí que Israel está adoptando una postura de “esperar y ver”.

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Existe un frágil alto el fuego, mediado por Estados Unidos, en la guerra entre Israel y Hezbolá en Líbano desde el 17 de abril, conflicto que comenzó dos días después de que se iniciara la guerra con Irán.

A pesar del alto el fuego, continúan los disparos por ambas partes. Hezbolá lanza a diario drones y proyectiles contra soldados israelíes y el norte de Israel, e Israel ataca objetivos en Líbano mientras sus tropas permanecen en amplias franjas del sur del país.

Más de 3,000 personas han muerto en la última ronda de combates, según el Ministerio de Sanidad libanés. Además, 22 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en el sur de Líbano o cerca de él, y dos civiles han muerto en el norte de Israel, la mayoría por los drones de Hezbolá, según la oficina de Netanyahu.

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