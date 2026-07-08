Norberto Almodóvar se defiende públicamente y cuestiona pesquisa en su contra

En lo que son sus primeras expresiones públicas, el ex secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) Norberto Almodóvar Vélez se defendió este miércoles de las imputaciones en su contra por presuntas irregularidades en un proceso de licitación y cuestionó la pesquisa criminal que pesa en su contra.

“Lo más difícil de este proceso ha sido comprender que, en ocasiones, defenderse públicamente parece interpretarse como una admisión de culpa, mientras guardar silencio permite que otros escriban tu historia por ti. Aun así, he decidido confiar en algo más fuerte que el ruido mediático: los hechos", dijo el funcionario, ahora en destaque en el Departamento de la Vivienda, a través de una publicación en su cuenta de LinkedIn.

“Las investigaciones verdaderamente serias no descansan sobre especulaciones, ni pueden sustentarse exclusivamente en informes preparados por contratistas de las propias agencias involucradas en los referidos o en cartas sin juramentar, desprovistas de documentos, evidencia o pruebas que respalden sus afirmaciones”, abundó.

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Almodóvar Vélez, quien es investigado por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) junto a quien fuera la jefe de personal Charlene Neuman Rivera, enfatizó que una pesquisa “rigurosa debe construirse sobre evidencia objetiva, documentos verificables, testimonios confiables y un análisis verdaderamente independiente e imparcial de los hechos”.

“Solo así es posible alcanzar conclusiones justas, respetuosas del debido proceso y compatibles con los principios más elementales del Estado de Derecho y de la justicia”, agregó.

Previo a su renuncia en mayo, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard destituyó a Almodóvar Vélez y a Neuman Rivera, luego que una investigación independiente de la agencia identificó presuntas irregularidades en un proceso competitivo de un contrato de publicidad financiado con fondos federales.

Los hallazgos fueron referidos por Negrón Reichard al Departamento de Justicia y ahora están ante la Opfei.

Almodóvar Vélez fue destituido como jefe de la OGPe por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Sebastián Negrón Reichard. (Ramon "Tonito" Zayas)

Almodóvar Vélez, quien tiene un puesto de carrera en la OGPe, recordó que le asiste la presunción de inocencia, y criticó la cobertura mediática del caso. El Nuevo Día le ha solicitado entrevista en, al menos, siete ocasiones, y las peticiones no han sido respondidas.

“La presunción de inocencia no puede ser un concepto bonito para los libros de derecho mientras, en la práctica, se convierte en una excepción. Debe proteger al ciudadano desconocido y también al funcionario público”, expresó en el escrito.

En medio de la pesquisa, Almodóvar Vélez fue ubicado en el Departamento de la Vivienda mediante el mecanismo de destaque, que él mismo solicitó, según reveló la gobernadora Jenniffer González a principios de esta semana.

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El secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez, declinó una petición de entrevista de este medio, y remitió cualquier pregunta sobre el tema al comunicado de prensa en el que escuetamente anunció la semana pasada que Almodóvar Vélez laboraba en esa agencia.