Falta el agua y sobra la desesperación: residentes de Santurce hacen malabares para subsistir sin servicio

Por las pasadas tres semanas, la vida de José Jaime Rivera y su esposa ha girado en torno a las alarmas de sus celulares. No marcan el inicio de la jornada laboral ni recuerdan una cita médica, sino los 15 minutos de agua que tienen para correr a bañarse, llenar galones o apurarse a cocinar.

Los residentes del condominio Las Carmelitas, en Santurce, no reciben servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hace 22 días, una situación que trasciende a otras comunidades de la zona metropolitana. Desde entonces, los vecinos dependen únicamente del sistema de cisternas que instalaron, ante la continua carencia de agua potable.

“Este esfuerzo no es solo por el condominio. Estamos preocupados por la comunidad alrededor de nosotros, de mucha pobreza, necesidad y envejecientes que viven en casitas que no tienen cisternas ni nada. Esta es una situación que trasciende lo que puede estar pasando en nuestro condominio”, dijo este miércoles Rivera.

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Aunque el Municipio de San Juan les ha suplido agua mediante camiones cisterna en varias ocasiones, la administración ha tenido que recurrir a la compra del líquido, lo que ha totalizado $20,000. Ante este panorama, han limitado el uso de la cisterna a 15 minutos, durante cinco períodos diarios, además de otros dos, de una hora cada uno, en la mañana y la noche.

Previo a esta crisis, explicó Rivera, habían enfrentado problemas con el servicio, pero siempre el agua llegaba por cierto tiempo durante la noche. “Pero, ya eso dejó de pasar. Llevamos 22 días sin que entre una gota de agua. La presidenta de la asociación (de residentes) sacó el dato y, de 187 días que van del año, en 108 días no hemos tenido agua”, resaltó.

1 / 17 | Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable. En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 17 Puertorriqueños enfrentan un caluroso verano sin servicio de agua confiable En lo que va de este verano, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) ha enfrentado múltiples averías que han impactado el servicio de agua potable en varios municipios. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

“¿Qué pasa con las personas que no tienen los recursos? Una caja de cuatro galones te cuesta casi $5 y se dice que uno gasta entre uno y dos galones diarios por persona. Uno se pone a hacer esos cálculos y dice: ‘¿cómo la gente puede?’. Al menos, uno tiene algo sobre qué descansar, pero yo tengo una comunidad en la que hay otras realidades. ¿Quién se preocupa por eso? ¿Dónde están las consecuencias?”, añadió.

Annie Alfaro, residente por 44 años de Las Carmelitas, se unió a la denuncia. La mujer cumplió años recientemente y recordó que su deseo fue tener agua en su hogar, pero sigue a la espera. “Siempre tienen una excusa (en la AAA). Ahora mismo, dicen que están reparando (la represa) Carraízo y que nos están racionando el agua, pero es que no tenemos agua desde antes. Ha sido una mala administración”, afirmó.

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Contó que, ante la falta de agua, ha tenido que hacer ajustes en su rutina cotidiana, que van desde lavar ropa a mano hasta dejar a un lado sus ejercicios. “En un momento de tanto calor, es cuando más agua necesitamos”, dijo Alfaro. “¿Un país que, supuestamente, tiene los fondos y que tú no le puedas proveer los servicios básicos de agua y de luz?, cuestionó.