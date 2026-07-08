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Persiste la crisis del agua en Canóvanas: lluvias no evitan interrupción del servicio

El presidente ejecutivo de la AAA lo atribuyó a la obstrucción de una toma de aguas crudas en la planta de filtros Guzmán Arriba

8 de julio de 2026 - 2:34 PM

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Según González Delgado, el sistema que se sirve de la planta de filtros Guzmán Arriba no es grande y, por tanto, los abonados deberían recuperar el servicio durante el día. (Pablo Martínez Rodríguez)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Pese a que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que puso en pausa el plan de racionamiento de 48 horas, residentes de Canóvanas amanecieron este miércoles sin servicio de agua potable, luego que las fuertes lluvias registradas ayer, martes, obstruyeran la toma de aguas crudas en la planta de filtros Guzmán Arriba.

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“El beneficio de la lluvia es que aumenta el caudal; la desventaja de la lluvia es que, cuando bajan estas escorrentías, me tapa la toma, y lo que pasó aquí es que me tapó la toma”, explicó el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, tras destacar que la captación de aguas crudas quedó obstruida por vegetación, escombros y tierra.

“Esta mañana (miércoles), pudimos destapar la toma de aguas crudas y pudimos reiniciar la operación de Guzmán Arriba”, agregó el ingeniero.

Según González Delgado, el sistema que se sirve de esa planta de filtros no es grande y, por tanto, los abonados deberían recuperar el servicio durante el día.

No obstante, advirtió que la instalación continúa bajo observación, y recalcó que las lluvias registradas en días recientes no ponen fin a las condiciones de sequía.

“Aunque la lluvia que cayó ayer (martes) viene a ayudar y subió los niveles en muchos de nuestros cuerpos de agua y nuestros embalses, no es lo suficiente para mitigar la deficiencia que venimos cargando... Si de momento vuelve a bajar el nivel, volvemos y anunciamos el plan de racionamiento”, apuntó.

Al ser cuestionado por El Nuevo Día sobre cuánto tiempo podría posponerse el racionamiento con el agua disponible actualmente, González Delgado evitó ofrecer un estimado.

“Yo no te puedo especificar porque dependo del clima, dependo de la naturaleza, dependo de cuánta agua suple el río. Yo no controlo eso, yo controlo lo que me llega a la planta y lo que puedo producir. Así que establecer en términos de tiempo es bien complicado”, aseveró.

Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía.Efraín Bonilla, vecino del barrio Guzmán Abajo, aparece frente a su residencia, donde ubica un contenedor que llena con agua de lluvia.Los mismos estarían ubicados en la intersección de la carretera 956 y la 958.
1 / 13 | No da tregua la crisis del agua: residentes de Río Grande se enfrentan a racionamiento de 48 horas. Río Grande es uno de varios municipios que se ha visto afectado por racionamientos en medio de la crisis del agua y la sequía. - Ramon "Tonito" Zayas

Según el funcionario, el Servicio Nacional de Meteorología pronosticó una onda tropical que esperan “que venga con un poquito más de lluvia que la que tuvimos en esta ocasión”.

De tener que reactivar el racionamiento, Canóvanas sería el primer municipio afectado por la interrupción del servicio, de acuerdo con González Delgado, pues “hay que ser justo entre los dos municipios (en el plan: Canóvanas y Río Grande)”.

En la noche del martes, la AAA anunció que pondría en pausa su plan de racionamiento para Canóvanas y Río Grande, luego de que las copiosas lluvias registradas durante la tarde lograran producir un aumento en el caudal del río que abastece la planta de filtración Guzmán Arriba.

González Delgado recomendó a los abonados de Río Grande, donde ubica la planta, y Canóvanas aprovechar el período para abastecerse de agua y, al mismo tiempo, hacer un uso prudente y responsable del recurso, evitando el desperdicio y conservando el líquido ante la posibilidad de que las condiciones de sequía continúen.

Aseguró, igualmente, que la AAA sigue en constante comunicación con los alcaldes de ambos municipios para mantener al pueblo informado sobre las condiciones del sistema y coordinar esfuerzos de mitigación.

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AAACanóvanasRacionamiento de aguaagua potableRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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