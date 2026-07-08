El Niño se fortalece y reduce el pronóstico para la temporada de huracanes

El fortalecimiento de El Niño hacia una fase fuerte, que inhibe la formación de ciclones en el Atlántico, llevó este miércoles a la Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) a reducir su pronóstico para la temporada de huracanes de 2026, al prever solo nueve tormentas con nombre, una cifra muy por debajo del promedio histórico.

La probabilidad de que un huracán mayor toque tierra este año en la costa continental de Estados Unidos bajó al 17%, frente al 24% que la universidad había estimado en junio.

La nueva proyección también representa una reducción respecto a las 11 tormentas con nombre previstas en junio y las 13 de la primera estimación publicada en abril. El promedio histórico es de 14 tormentas con nombre por temporada.

Para la temporada del Atlántico de 2026, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, la CSU prevé ahora cuatro huracanes, de los cuales uno sería de categoría mayor (categorías 3 a 5 en la escala Saffir-Simpson). El promedio histórico es de siete huracanes, tres de ellos mayores.

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La probabilidad de que un huracán mayor impacte la costa continental de Estados Unidos también se sitúa muy por debajo del promedio histórico del 43%. Asimismo, la universidad estima en 19% la posibilidad de que uno atraviese el Caribe, frente a la media anual del 47%, según su informe periódico.

La nueva actualización de la CSU se publicó semanas después del pronóstico oficial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, que en mayo proyectó hasta 14 tormentas con nombre y seis huracanes para esta temporada.

Según los investigadores, El Niño calienta las aguas del Pacífico ecuatorial e intensifica los vientos del oeste, lo que aumenta la cizalladura vertical del viento y dificulta la formación y el fortalecimiento de huracanes en el Atlántico.

El equipo de la universidad prevé que este fenómeno alcance una fase fuerte o muy fuerte durante el pico de la temporada, entre agosto y octubre, y calcula que la actividad ciclónica de 2026 se ubicará entre el 40% y el 45% del promedio registrado entre 1991 y 2020, frente al 105% observado en 2025.

Estas proyecciones contrastan con la temporada de 2025, cuando se formaron 13 tormentas con nombre. Aunque ningún huracán tocó tierra en Estados Unidos por primera vez en una década, se registraron tres huracanes de categoría 5, la segunda cifra más alta de la historia.