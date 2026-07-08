¿Lo sentiste? Sismo de magnitud preliminar 3.9 se registra al suroeste de Puerto Rico
No existe aviso, advertencia o vigilancia de tsunami
8 de julio de 2026 - 4:56 PM
8 de julio de 2026 - 4:56 PM
Un temblor de magnitud preliminar 3.9 se registró a eso de las 4:07 p.m. de este miércoles al este de Guánica, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).
De acuerdo con el informe preliminar, el movimiento telúrico ocurrió en la región sur de Puerto Rico, con epicentro a unos 8.62 kilómetros al este de Guánica, 9.93 kilómetros al sur-suroeste de Guayanilla y 26.08 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.
La Red Sísmica indicó que el sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
Tras el evento, la RSPR informó que no existe aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
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