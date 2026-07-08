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¿Lo sentiste? Sismo de magnitud preliminar 3.9 se registra al suroeste de Puerto Rico

No existe aviso, advertencia o vigilancia de tsunami

8 de julio de 2026 - 4:56 PM

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El epicentro fue localizado a unos 8.6 kilómetros al este de Guánica y tuvo una profundidad de 15 kilómetros. (Red Sísmica de Puerto Rico)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un temblor de magnitud preliminar 3.9 se registró a eso de las 4:07 p.m. de este miércoles al este de Guánica, informó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

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De acuerdo con el informe preliminar, el movimiento telúrico ocurrió en la región sur de Puerto Rico, con epicentro a unos 8.62 kilómetros al este de Guánica, 9.93 kilómetros al sur-suroeste de Guayanilla y 26.08 kilómetros al oeste-suroeste de Ponce.

La Red Sísmica indicó que el sismo tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Tras el evento, la RSPR informó que no existe aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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Temblores en Puerto RicoBreaking NewsRed Sísmica de Puerto RicoRed Sísmica
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