Polvo del Sahara y humo de incendios forestales deterioran la calidad del aire en Puerto Rico

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

---

La calidad del aire en Puerto Rico se mantiene deteriorada este martes por la presencia de particulado de polvo del Sahara y humo de varios incendios forestales activos, mientras condiciones de calor añaden otro riesgo para la salud durante el día.

De acuerdo con la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, el particulado de polvo sahariano persiste sobre la región con concentraciones moderadas, aunque se espera que disminuya gradualmente durante el día.

Sin embargo, el alivio sería breve, pues otra masa de aire con polvo del Sahara elevaría nuevamente las concentraciones a niveles moderados durante la tarde del miércoles.

PUBLICIDAD

A ese panorama se suma el humo generado por incendios forestales reportados desde ayer, incluido uno en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. La nube de humo comenzó a observarse desde horas de la tarde del lunes, en circunstancias que aún no han sido establecidas.

1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada 1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. Suministrada Compartir

Inglés Serrano sostuvo que el humo ha sido bastante visible en la zona, al punto de que la torre del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín reportó su presencia.

La combinación del humo con el particulado de polvo del Sahara también ha reducido la visibilidad en sectores del área metro, situación que podría continuar durante la mañana debido a que las autoridades no han logrado acceso directo al incendio.

El deterioro en la calidad del aire ya se refleja en la red de monitoreo. Según el mapa interactivo de AirNow, en el portal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la estación de Cataño registraba esta mañana un índice de 74 para partículas finas PM2.5, dentro de la categoría moderada.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), las partículas finas PM2.5 son contaminantes diminutos suspendidos en el aire, mucho más pequeños que un grano de polvo visible, que pueden ser inhalados. Estas pueden provenir de humo, polvo, emisiones de vehículos, procesos industriales o incendios, entre otras fuentes.

La categoría moderada comprende valores de 51 a 100 en el índice de calidad de aire, por lo que el nivel de 74 reportado esta mañana en la estación de Cataño se ubica dentro de ese rango.

PUBLICIDAD

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

En términos generales, significa que la calidad del aire es aceptable para la mayoría de las personas, pero podría representar un riesgo para quienes son excepcionalmente sensibles a la contaminación por partículas, por lo que se les recomienda considerar reducir actividades prolongadas o intensas al aire libre.

Inglés Serrano señaló que el flujo persistente de vientos, la grama seca y las condiciones secas en el terreno mantienen un ambiente propicio para que incendios activos puedan continuar o propagarse.

Aunque entre tarde esta noche y mañana se espera el paso de una débil onda tropical que podría generar algo de lluvia, no se anticipa que la precipitación sea significativa.

A la deteriorada calidad del aire se suma el calor. De hecho, una advertencia de calor está en efecto desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para todos los municipios costeros de Puerto Rico, así como Vieques y Culebra.

La meteoróloga advirtió que los índices de calor podrían alcanzar entre 108 y 111 grados Fahrenheit, particularmente en sectores del norte central y de la costa sur. Aunque la nubosidad podría limitar en algo el aumento drástico de las temperaturas, el ambiente se sentirá caliente y los índices podrían percibirse incluso más altos que ayer.

Ante ese escenario, las autoridades recomendaron mantenerse hidratado, tomar descansos frecuentes en la sombra o en lugares con aire acondicionado, utilizar ropa ligera y de colores claros, y evitar actividad física durante las horas de mayor intensidad del sol.

En cuanto al panorama marítmo, Inglés Serrano indicó que, en las playas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado, por lo que se exhortó a los bañistas a ejercer precaución.