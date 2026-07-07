¿Estará más barata la carne molida? Donald Trump dice que megatienda bajó precios porque él lo pidió

Washington - El presidente Donald Trump intentó atribuirse el mérito de las recientes rebajas de precios de Walmart este lunes, pero en un comunicado de la cadena minorista no se hacía mención alguna a la participación del gobierno en dicha decisión.

El presidente se ha enfrentado a una fuerte reacción pública por el aumento de la inflación durante su mandato, ya que los precios subieron inicialmente tras la imposición de sus aranceles y, posteriormente, con el inicio de la guerra con Irán a finales de febrero. Trump calificó una reciente medida bipartidista para reducir los costes de la vivienda como “un bostezo” e intentó culpar a los demócratas de que la inflación se mantuviera elevada.

De cara a las elecciones legislativas de medio término de noviembre, en las que se decidirá quién controlará el Congreso, Trump ha intentado tachar a los demócratas de comunistas que querrían que el gobierno interfiriera en las empresas privadas. Sin embargo, en su publicación en las redes sociales sobre Walmart, afirmó que la empresa había rebajado los precios a petición expresa de su gobierno.

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“Acabo de ser informado de que uno de los minoristas más grandes, mejores y más inteligentes de Estados Unidos, Walmart, va a bajar los precios, y mucho, a petición de mi administración para celebrar el 250.º aniversario de nuestro gran país”, afirmó Trump. “Walmart bajará, concretamente, el precio de una libra de carne molida en casi un 15 %, entre muchos otros productos”.

Walmart se ha beneficiado en parte del aumento de la inflación durante el mandato de Trump, ya que los consumidores han acudido a sus tiendas y a su página web en busca de precios más bajos, según los resultados trimestrales publicados en mayo.

La empresa, en un comunicado emitido el lunes tras la publicación del presidente, afirmó que sus rebajas de precios en Walmart y Sam’s Club “están pensadas para ayudar a los clientes y socios a sacar el máximo partido” a la temporada de verano. No se hizo mención alguna a ninguna interacción con el gobierno y la empresa no se pronunció públicamente sobre las declaraciones de Trump.

En el comunicado se indicaban bajadas de precio en la carne molida, el maíz, las cerezas rojas, los helados, las patatas fritas y los productos de Coca-Cola y Pepsi.

La inflación de los precios al consumo ha aumentado un 4.2 % en los últimos 12 meses, una cifra notablemente superior a la tasa del 3 % que Trump heredó, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Es posible que algunas presiones inflacionistas se atenúen, ya que el acuerdo de alto el fuego provisional con Irán ha propiciado una bajada de los precios del petróleo, al permitir que un mayor número de petroleros atraviesen el estrecho de Ormuz.

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Trump es conocido por haber utilizado a Walmart como barómetro del consumidor estadounidense, y en mayo de 2025 le dijo a la empresa que tenía que “asumir” el coste de los aranceles que él había impuesto de forma unilateral.

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