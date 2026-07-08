Estados Unidos bombardea nuevamente a Irán

Estados Unidos llevó a cabo este miércoles otra ronda de ataques contra Irán, pocas horas después de que el presidente Donald Trump afirmara que los recientes ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz suponían el fin del alto el fuego.

Funcionarios militares informaron en una publicación en redes sociales que los bombardeos tenían como objetivo “seguir degradando” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva se produjo apenas un día después de que el ejército estadounidense atacara diversos objetivos militares e instalaciones portuarias, luego de que Irán arremetiera contra varios buques mercantes frente a la costa de Omán.

La publicación añadió que Estados Unidos “está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra la navegación comercial y las tripulaciones civiles que transitan libremente por una vía marítima internacional de importancia vital”.

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Medios estatales iraníes reportaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, ubicada en el estrecho de Ormuz, así como en Sirik, otra ciudad costera del sur del país.