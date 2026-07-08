Estados Unidos dice que 20 buques de guerra están en Medio Oriente en plena reescalada con Irán

Miami (EE.UU.) - Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EE. UU. patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”.

1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri 1 / 20 Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Altaf Qadri Compartir

La información trasciende horas después de que Trump advirtiera en Ankara (Turquía) de un posible nuevo ataque la noche del miércoles contra Irán, al afirmar que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán tras dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio.

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Estados Unidos atacó el martes varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz en los últimos días, que se suman a ataques de la República Islámica contra bases estadounidenses en países del Golfo.

Trump explicó que el Ejército estadounidense golpeó la noche del martes la isla de Jarg, importante para las exportaciones de crudo de Irán, y señaló que “quizás” Estados Unidos las “golpee esta noche de nuevo”.

1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari 1 / 48 Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Mohammed Zaatari Compartir

También afirmó que se eliminaron 28 “pequeños” barcos iraníes y el radar iraní que estaba reconstruido al 60 %, según aseguró.

En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, concretó que EE.UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y “cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”.