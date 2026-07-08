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Estados Unidos dice que 20 buques de guerra están en Medio Oriente en plena reescalada con Irán

Donald Trump dijo que “quizás” el país “golpee esta noche de nuevo”.

8 de julio de 2026 - 12:50 PM

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En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”. (Comando Central de Estados Unidos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami (EE.UU.) - Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, informó este miércoles el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), tras la advertencia del presidente Donald Trump de un posible nuevo ataque contra Irán por la noche, ante la reescalada del conflicto.

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“Hoy, más de 20 buques de guerra de la Armada de EE. UU. patrullan las aguas de todo el Medio Oriente, mientras las fuerzas del Centcom continúan promoviendo la seguridad y la estabilidad regional”, informó el organismo militar, con sede en Florida, en sus redes sociales.

En la publicación, que acompañó con imágenes del despliegue, el Centcom recordó que buques de guerra y aviones navales transitaron por el mar Arábigo en formación cerrada el mes pasado, cuando “demostraron una fuerza militar y un poder de fuego estadounidenses incomparables”.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

La información trasciende horas después de que Trump advirtiera en Ankara (Turquía) de un posible nuevo ataque la noche del miércoles contra Irán, al afirmar que se ya verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán tras dar por acabado el acuerdo marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio.

Estados Unidos atacó el martes varias localidades en el sur de Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz en los últimos días, que se suman a ataques de la República Islámica contra bases estadounidenses en países del Golfo.

Trump explicó que el Ejército estadounidense golpeó la noche del martes la isla de Jarg, importante para las exportaciones de crudo de Irán, y señaló que “quizás” Estados Unidos las “golpee esta noche de nuevo”.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

También afirmó que se eliminaron 28 “pequeños” barcos iraníes y el radar iraní que estaba reconstruido al 60 %, según aseguró.

En tanto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, concretó que EE.UU. atacó instalaciones subterráneas donde Irán almacenaba drones o misiles, emplazamientos de defensa costera, sitios de radar, centros de vigilancia y “cualquier instalación utilizada para hostigar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”.

Antes de esos ataques, Estados Unidos revocó la autorización para la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales, una medida tomada por las agresiones contra buques en Ormuz, un paso clave en la guerra que comenzaron Washington e Israel el 28 de febrero.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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