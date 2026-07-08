Acusan a hermano de exalcalde de Aguas Buenas por cargos de explotación infantil

Israel Arroyo Chiqués, el hermano del exalcalde de Aguas Buenas Luis Arroyo Chiqués, fue arrestado este miércoles bajo cargos federales de explotación infantil, informó el jefe interino de la Fiscalía federal en Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó.

De acuerdo con el pliego entregado por un gran jurado, Israel Arroyo Chiqués, de 63 años y residente en Caguas, enfrenta cargos por presunta coerción e incitación de un menor, recibo y distribución de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil.

De acuerdo con documentos judiciales, entre diciembre de 2025 y abril de 2026, Israel Arroyo Chiqués supuestamente utilizó un teléfono celular, servicios de mensajería instantánea y redes sociales para persuadir, inducir, incitar y coaccionar a un menor de 14 años a participar en actividades sexuales.

Además, el pliego sostiene que, entre enero y marzo de 2026, el acusado presuntamente recibió y distribuyó imágenes de explotación sexual infantil mediante aplicaciones de mensajería instantánea, utilizando su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. También se le acusó de posesión y de acceder, con intención de ver, pornografía infantil.

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De resultar convicto, la Fiscalía federal precisó que Israel Arroyo Chiqués se expone a penas que incluyen un mínimo obligatorio de 10 años de prisión hasta cadena perpetua por el cargo de coerción e incitación de un menor; de cinco a 20 años de prisión por recibo y distribución de material de explotación infantil; y un máximo de 20 años por posesión de pornografía infantil.

Ficha de Israel Arroyo Chiqués. (Suministrada)

“Cualquier sentencia también estaría acompañada por un término de libertad supervisada”, detallaron las autoridades federales.

Arroyo Chiqués fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La investigación es liderada por el Grupo de Trabajo de Puerto Rico contra Crímenes contra Menores, dirigido por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Antecedentes en 2021

En un incidente separado registrado en 2021, Israel Arroyo Chiqués fue detenido en Mayagüez junto a su hermano, Luis Arroyo Chiqués, durante una intervención por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

En aquel momento, la Policía informó que la intervención ocurrió en la intersección de la calle Carolina con la PR-2, luego que un agente de la División de Patrullas de Carreteras detuvo a Luis Arroyo Chiqués mientras conducía un Toyota C-HR color gris del año 2019 por presuntamente exhibir tintes oscuros en violación a la ley.

Según la querella policiaca, el agente también alegó que vio a los hermanos consumiendo marihuana. Durante la intervención, las autoridades ocuparon una bolsa transparente con lo que aparentaba ser marihuana y cinco empaques de papel de tabaco. El vehículo en el que viajaban también fue ocupado.

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La fiscal Maylén Colón Cabán formuló cargos, los hermanos fueron citados para comparecer al Tribunal al día siguiente. Durante la vista, la fiscal presentó la evidencia y radicó cargos.

El juez Luis Padilla Galiano impuso fianzas de $1,000 para cada imputado. Ambos prestaron la fianza, por lo que quedaron en libertad hasta la celebración de la vista preliminar.

Luis Arroyo Chiqués, además, se declaró culpable, el 16 de diciembre de 2021, de un cargo federal de conspiración para cometer soborno como parte de un esquema de corrupción con relación a la contratación para el recogido y disposición de basura.

El exalcalde recibió $270,000 en comisiones ilegales (kickbacks) desde 2016 hasta 2021 tras otorgar un contrato a Waste Collection del convicto empresario Oscar Santamaría Torres. Luis Arroyo Chiqués cumplió dos años en prisión.

Otros dos alcaldes, Félix Delgado Montalvo (Cataño) y Ángel Pérez (Guaynabo) también fueron acusados por el esquema. Delgado Montalvo se declaró culpable y cumplió un año en prisión, mientras que un jurado encontró culpable a Pérez bajo cargos de soborno, conspiración y extorsión.