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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Cuidado! Alertan sobre condiciones propicias para la propagación de incendios forestales

Exhortaron a no iniciar llamas en zonas afectadas por sequía y vientos fuertes

5 de julio de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los vientos pronosticados podrían propagar rápidamente las llamas en tiempos de sequía. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Municipios de la zona sur de Puerto Rico enfrentan este domingo un riesgo “elevado” de propagación de incendios forestales, informó el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM).

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés explicó que “las condiciones están propensas para la dispersión de fuegos forestales”.

“Hoy está más seco, tenemos polvo del desierto del Sahara, las temperaturas están en un rango más de lo normal y tenemos un flujo de vientos de 10 a 15 millas por hora, que es suficiente para que si un fuego forestal comience, se disperse rápidamente”, detalló.

Recalcó que “cualquier incendio que se logre desarrollar hoy tendría potencial de extenderse a otras áreas, a diferencia de otros días que las condiciones del tiempo no están tan favorables”.

“La recomendación a la ciudadanía es evitar la ignición de los fuegos: no tirar cigarrillos en áreas de pasto seco, evitar colocar carros con el motor caliente cerca de pastizales secos, porque eso también puede provocar la ignición. Si está haciendo picnic, evitar iniciar algún tipo de fuego donde estén acampando, o que no se vigile adecuadamente resultando en que se esparza”, afirmó.

Exhortación del Servicio Nacional de Meteorología para cuidado por condiciones para propagación de fuegos forestales.
Exhortación del Servicio Nacional de Meteorología para cuidado por condiciones para propagación de fuegos forestales. (NOAA)

Aunque hubo algunos aguaceros a mediados de la semana pasada y se espera una onda el miércoles, Inglés señaló que el Monitor de Sequía expandió la cantidad de municipios que se encuentran bajo déficit de lluvia en Puerto Rico.

“Existe el potencial de que continúe extendiéndose en los próximos meses. Se vislumbra que tengamos un periodo un poco más seco para lo que viene siendo julio”, apuntó.

No obstante, están pendientes al comportamiento y dirección que tomarían algunas ondas sin potencial de desarrollo ciclónico que actualmente se encuentran en el océano Atlántico, para saber si traerían algo de lluvia.

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