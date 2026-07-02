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Sequía moderada casi se duplica en Puerto Rico tras una semana de poca lluvia

El 82.64% del archipiélago se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía

2 de julio de 2026 - 3:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe más reciente, el 34.96% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada. (Monitor de Sequía de Estados Unidos )
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En momentos en que Puerto Rico enfrenta un patrón de lluvias por debajo de lo normal, el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos reflejó que la sequía moderada prácticamente se duplicó en la isla durante la última semana.

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El meteorólogo Carlos Anselmi, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que el aumento en la cobertura de sequía moderada responde al impacto de la falta de lluvia en varios sectores del país.

Según el informe más reciente, el 34.96% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada, conocida como D1. La semana pasada, esa categoría cubría el 17.56% de la isla, por lo que el aumento fue de 17.40 puntos porcentuales.

La categoría D1 puede provocar estrés en los cultivos, llevar a agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y provocar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Mientras, el 41.79% del territorio permanece bajo condiciones atípicamente secas, clasificadas como D0, el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía. En el contexto de Puerto Rico, esa categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

El informe también mantiene un 5.89% de la isla bajo sequía severa, o D2, condición que se concentra en sectores del sur de Puerto Rico. Esta categoría puede retrasar la siembra, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

En conjunto, el 82.64% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o algún nivel de sequía.

En comparación, el informe publicado el 25 de junio reflejaba que el 68.2% de la isla estaba bajo alguna de esas categorías. De ese total, 44.79% se encontraba bajo D0; 17.56%, bajo D1; y 5.9%, bajo D2.

Anselmi advirtió que la sequía es un fenómeno cuyos efectos pueden intensificarse si se mantienen las condiciones secas.

“La sequía es un fenómeno de evolución lenta que puede afectar el suministro de agua, la agricultura, los ecosistemas y aumentar el riesgo de incendios forestales si las condiciones secas persisten”, expresó el meteorólogo.

Entre los municipios con áreas bajo sequía severa figuran Santa Isabel, con 98.65% de su territorio; Lajas, con 97.41%; Salinas, con 72.37%; Guánica, con 57.60%; y Cabo Rojo, con 42.85%.

Mientras, la sequía moderada se concentra en el interior central y este, con áreas afectadas también en el sur. Entre los municipios con el 100% de su territorio bajo sequía moderada se encuentran Barranquitas, Aibonito, Cayey, Arroyo, Caguas, Comerío, Gurabo, Naranjito y Trujillo Alto.

Otros pueblos también presentan porcentajes significativos de su territorio bajo esta categoría, entre ellos, Coamo, con 94.35%; Barceloneta, con 73.31%; Juana Díaz, con 70.64%; Manatí, con 64.22%; y Ponce, con 48.62%.

Categorías más severas

En el caso de la sequía extrema, o D3, los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.

La categoría más alta es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, de acuerdo con el Monitor de Sequía, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos de ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

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Breaking NewsSequía en Puerto RicoSequíaServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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