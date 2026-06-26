Aumentan las condiciones secas en Puerto Rico: municipios del sur y suroeste bajo sequía severa

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) activó, de manera preventiva, el Comité de Sequía ante el aumento en las condiciones secas que predominan en Puerto Rico, confirmó el secretario de la agencia, Waldemar Quiles Pérez.

En entrevista con Radio Isla (1320 AM), Quiles Pérez explicó que el protocolo establece que primero debe reunirse el Comité Ejecutivo y, una vez se alcanza el quórum, se activa el Comité de Sequía.

“En el momento en que lo hicimos, lo estábamos haciendo de una manera preventiva. Aún no estamos en época de racionamiento, que es una decisión, obviamente, del compañero Luis González en la Autoridad”, expresó Quiles, en referencia al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El secretario sostuvo que, en esta etapa, las agencias concernidas se encuentran organizándose y reactivando varios comités para estar preparadas ante la eventualidad de que las condiciones de sequía empeoren y sea necesario implementar medidas adicionales.

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“Nos estamos preparando. Estamos trabajando el asunto para que, en el momento en que haya que ejecutar, ya estemos listos. No vamos a esperar a que la sequía esté latente para entonces activar el comité”, añadió.

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Quiles indicó que, por el momento, los embalses se mantienen en condiciones saludables. Sin embargo, señaló que la principal preocupación de la AAA está relacionada con las tomas de los ríos, que dependen directamente de la precipitación.

De acuerdo con el más reciente informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, publicado el 25 de junio, el 68.2% de Puerto Rico se encuentra bajo la categoría de condiciones atípicamente secas, conocida como D0.

Esa categoría representa el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía y, en el contexto de Puerto Rico, implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

El informe también refleja que el 23.4% de la isla está bajo sequía moderada identificada como D1, categoría que puede provocar estrés en los cultivos, llevar a agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y provocar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

Mientras, un 5.9% del territorio se encuentra bajo sequía severa o D2, condición que puede retrasar la siembra, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

El deterioro representa un aumento significativo en comparación con el informe del 18 de junio, cuando el 54.9% de Puerto Rico estaba bajo condiciones atípicamente secas y el 5.9% bajo sequía moderada.

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Entre los municipios con áreas bajo sequía moderada figuran Aibonito y Barranquitas, con 100% de su territorio; Coamo, con 94.28%; Gurabo, con 83.48%; Aguas Buenas, con 83.38%; Guayama, con 80.60%; Barceloneta, con 73.31%; Manatí, con 64.22%; Guaynabo, con 49.88%; Carolina, con 36.67%; Caguas, con 36.08%; y San Juan, con 31.20%.

Mientras, la sequía severa se concentra en zonas del suroeste y sur-sureste de Puerto Rico. Bajo esta categoría se encuentran porciones de Santa Isabel, con 98.65%; Lajas, con 97.41%; Salinas, con 72.37%; Guánica, con 57.60%; y Cabo Rojo, con 42.85%.

En cuanto al suministro de agua, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan indicó que el lago Cidra se encuentra en nivel de observación, lo que apunta a posibles efectos en las operaciones y en la disponibilidad de agua.

Otros lagos se mantienen en condiciones óptimas, aunque con descensos rápidos. Asimismo, pequeñas tomas de agua en distintas zonas del país también están perdiendo caudal.

El SNM también reportó impactos agrícolas. De acuerdo con la agencia, pozos monitoreados por el Servicio Geológico de Estados Unidos muestran una menor cantidad de agua disponible en el sureste de Puerto Rico. Agricultores en el Valle de Lajas, además, han comenzado a utilizar sistemas de canales de riego por primera vez en los pasados 10 años, mientras árboles han comenzado a soltar frutas antes de madurar.

Las condiciones secas también han aumentado el riesgo de incendios forestales. Según el SNM, durante la pasada semana se recibieron cerca de 150 reportes de fuegos de maleza, y datos satelitales sugieren que estos incendios han representado cerca de 100 cuerdas quemadas.

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Transición hacia una sequía agrícola

Por su parte, el secretario del Departamento de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, sostuvo también en entrevista con Radio Isla que la agencia mantiene un monitoreo directo con sus directores regionales para conocer de primera mano los efectos de las condiciones secas sobre los agricultores.

“Estamos teniendo el ‘feedback’ de lo que está ocurriendo con los agricultores”, expresó Rodríguez Torres, al señalar que los efectos se observan particularmente en la zona sur y sureste de la isla.

El secretario indicó que, durante años, parte del sector agrícola se ha preparado para eventos de sequía mediante infraestructura como charcas de retención, pozos profundos y sistemas para almacenar agua. Sin embargo, advirtió que los agricultores en mayor riesgo son aquellos que no han invertido en ese tipo de infraestructura.

“Las personas que están en riesgo, los agricultores que están en riesgo, son agricultores que quizás no hayan invertido en este tipo de infraestructura”, dijo.

Rodríguez Torres señaló que una de las principales preocupaciones del Departamento de Agricultura son los pastos mejorados, como el heno que se corta para alimentar animales pecuarios, ya que una afección en ese renglón podría impactar la disponibilidad de alimento para animales de engorde.

“Nos afecta la comida para los animales de engorde”, puntualizó.

El funcionario advirtió que el país se encamina hacia una transición a una sequía agrícola, en momentos en que los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño apuntan a condiciones más secas, menor actividad ciclónica y más viento.

Categorías más severas

En el caso de la sequía extrema, o D3, los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.