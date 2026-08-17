Más de 80,000 clientes sin luz tras salida repentina de unidades de AES

Una vez más, decenas de miles de clientes se encuentran sin servicio eléctrico en la noche de este domingo, luego de que las unidades AES 1 y AES 2 salieran repentinamente de servicio, lo que provocó que LUMA Energy activara relevos de carga.

A eso de las 8:05 p.m., el portal de LUMA reflejaba 108,353 clientes sin electricidad, con San Juan, Carolina y Caguas entre las zonas más afectadas.

Posteriormente, a eso de las 8:25 p.m., la cifra ya había bajado a 83,062 clientes sin servicio, de acuerdo con la página del consorcio.

LUMA informó a través de sus redes sociales que la salida de las dos unidades de AES provocó una insuficiencia de generación para suplir la demanda de electricidad del sistema.

“No hay la suficiente generación para que LUMA transmita y distribuya la energía hasta tu hogar y negocio, de acuerdo con el consumo de los clientes. Las compañías generatrices, como Genera y otras cogeneradoras, AES y Ecoeléctrica, son las responsables de la generación que se produce en la isla”, lee el mensaje en sus cuenta oficial de Facebook.

PUBLICIDAD

Más temprano, el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, informó que el personal técnico de AES había completado los trabajos de reparación de la caldera de la Unidad 2 y que esta fue sincronizada al sistema eléctrico a las 5:19 p.m.

Con la entrada de esta unidad, AES volvió a tener sus dos unidades en operación, según informó Colón Ortiz.