LUMA advierte sobre posibles interrupciones esta tarde y noche en varias zonas de San Juan

Algunos abonados en San Juan podrían quedarse sin luz entre la tarde y la noche de este domingo debido a unos trabajos de emergencia que LUMA Energy se encuentra realizando en la subestación Berwind.

Las labores, que comenzaron a eso de las 3:00 p.m., se extenderán por al menos cuatro horas, según informó el consorcio a través de sus redes sociales.

En el mensaje, LUMA explicó que se detectó una placa conectora en mal estado dentro de las instalaciones y que, para “repararla de forma segura”, el personal técnico tuvo que desenergizar temporalmente una barra de 38 kilovoltios (kV).

Ante este panorama, y aunque el operador de la red eléctrica aseguró que intentará transferir la carga a otras líneas, advirtió que los abonados de varias comunidades cercanas experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico si estos movimientos no tienen éxito.

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Entre las zonas que podrían verse afectadas se encuentran:

Parque Escorial

Extensión San Martín

Residencial Jardines de Country Club

El Polvorín

Santo Domingo

Country Club

San Martín

Villa Olímpica

Las Virtudes

Parcelas Falú

Residencial Manuel A. Pérez

Rosendo Matienzo Cintrón

Dos Pinos

Sabana Llana

Los Maestros

Villa Prades

Hill Brothers y Hill Brothers Norte

Residencial Público Las Rosas

Villa Phillipi

Dos Pinos Town House

Condominio Dos Pinos Court

Condominio Villa Olímpica

Condominio Villa Phillipi

Instituto Tecnológico de San Juan

Escuela Elemental Las Virtudes

Los trabajos en San Juan se realizan en momentos en que decenas de miles de abonados han experimentado interrupciones del servicio eléctrico durante los últimos días, debido a una combinación de averías en la red de transmisión y distribución y problemas en la cogeneradora Ecoléctrica.

Captado en video: ¿por qué decenas de miles de boricuas amanecieron sin luz en Puerto Rico? Genera PR había difundido estas imágenes sobre un incendio. Mira lo que indicó Luma Energy.

Entre los incidentes más rentes, este domingo LUMA llegó a reportar 61,000 clientes sin servicio a eso de las 8:00 a.m. La cifra se redujo a poco más de 22,500 pasadas las 5:00 p.m.

Según el consorcio, dichas interrupciones registradas respondían a averías provocadas por el mal tiempo en San Germán, Cabo Rojo, Mayagüez, Ponce, Yauco y Lajas.

La situación se produjo además un día después de que una avería en un patio de interruptores operado por LUMA provocara interrupciones y obligara a activar relevos de carga debido a un déficit de generación. El consorcio indicó que esa avería fue reparada durante la noche.