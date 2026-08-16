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LUMA advierte sobre posibles interrupciones esta tarde y noche en varias zonas de San Juan

El consorcio realiza una reparación de emergencia en la subestación Berwind luego de detectar una placa conectora en mal estado

16 de agosto de 2026 - 5:42 PM

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Las labores, que comenzaron a eso de las 3:00 p.m., se extenderán por al menos cuatro horas (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Algunos abonados en San Juan podrían quedarse sin luz entre la tarde y la noche de este domingo debido a unos trabajos de emergencia que LUMA Energy se encuentra realizando en la subestación Berwind.

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Las labores, que comenzaron a eso de las 3:00 p.m., se extenderán por al menos cuatro horas, según informó el consorcio a través de sus redes sociales.

En el mensaje, LUMA explicó que se detectó una placa conectora en mal estado dentro de las instalaciones y que, para “repararla de forma segura”, el personal técnico tuvo que desenergizar temporalmente una barra de 38 kilovoltios (kV).

Ante este panorama, y aunque el operador de la red eléctrica aseguró que intentará transferir la carga a otras líneas, advirtió que los abonados de varias comunidades cercanas experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico si estos movimientos no tienen éxito.

Entre las zonas que podrían verse afectadas se encuentran:

  • Parque Escorial
  • Extensión San Martín
  • Residencial Jardines de Country Club
  • El Polvorín
  • Santo Domingo
  • Country Club
  • San Martín
  • Villa Olímpica
  • Las Virtudes
  • Parcelas Falú
  • Residencial Manuel A. Pérez
  • Rosendo Matienzo Cintrón
  • Dos Pinos
  • Sabana Llana
  • Los Maestros
  • Villa Prades
  • Hill Brothers y Hill Brothers Norte
  • Residencial Público Las Rosas
  • Villa Phillipi
  • Dos Pinos Town House
  • Condominio Dos Pinos Court
  • Condominio Villa Olímpica
  • Condominio Villa Phillipi
  • Instituto Tecnológico de San Juan
  • Escuela Elemental Las Virtudes

Los trabajos en San Juan se realizan en momentos en que decenas de miles de abonados han experimentado interrupciones del servicio eléctrico durante los últimos días, debido a una combinación de averías en la red de transmisión y distribución y problemas en la cogeneradora Ecoléctrica.

Captado en video: ¿por qué decenas de miles de boricuas amanecieron sin luz en Puerto Rico?

Captado en video: ¿por qué decenas de miles de boricuas amanecieron sin luz en Puerto Rico?

Genera PR había difundido estas imágenes sobre un incendio. Mira lo que indicó Luma Energy.

Entre los incidentes más rentes, este domingo LUMA llegó a reportar 61,000 clientes sin servicio a eso de las 8:00 a.m. La cifra se redujo a poco más de 22,500 pasadas las 5:00 p.m.

Según el consorcio, dichas interrupciones registradas respondían a averías provocadas por el mal tiempo en San Germán, Cabo Rojo, Mayagüez, Ponce, Yauco y Lajas.

La situación se produjo además un día después de que una avería en un patio de interruptores operado por LUMA provocara interrupciones y obligara a activar relevos de carga debido a un déficit de generación. El consorcio indicó que esa avería fue reparada durante la noche.

Mientras, EcoEléctrica trabajaba este domingo para reincorporar sus unidades al sistema, luego de la interrupción registrada el sábado.

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