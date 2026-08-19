Atan a un hombre y lo asaltan durante invasión domiciliaria en Vega Baja

Un hombre fue atado y despojado de su dinero durante una invasión domiciliaria registrada este miércoles en una residencia del barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

Según la información preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a las 2:30 a.m., cuando dos individuos armados y vestidos de negro con pasamontañas llegaron a la residencia.

El querellante relató que los sujetos, mediante amenaza e intimidación, lo ataron y se apropiaron de $600 en efectivo, así como de varias cartas que contenían una cantidad de dinero que no había sido contabilizada.

Posteriormente, ambos abandonaron el lugar a pie.