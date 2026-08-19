Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
19 de agosto de 2026
91°Probabilidad de lluvias y tronadas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atan a un hombre y lo asaltan durante invasión domiciliaria en Vega Baja

Dos individuos encapuchados y armados entraron a su residencia en el barrio Almirante Norte

19 de agosto de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se esclareció luego de que uno de los participantes les declaró a los investigadores que estuvo presente durante la planificación del asalto y en el robo domiciliario. (GFR Media)
Posteriormente, ambos abandonaron el lugar a pie. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre fue atado y despojado de su dinero durante una invasión domiciliaria registrada este miércoles en una residencia del barrio Almirante Norte, en Vega Baja.

RELACIONADAS

Según la información preliminar de la Policía, los hechos ocurrieron a las 2:30 a.m., cuando dos individuos armados y vestidos de negro con pasamontañas llegaron a la residencia.

El querellante relató que los sujetos, mediante amenaza e intimidación, lo ataron y se apropiaron de $600 en efectivo, así como de varias cartas que contenían una cantidad de dinero que no había sido contabilizada.

Posteriormente, ambos abandonaron el lugar a pie.

El caso será referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoVega BajaRobo domiciliario
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: