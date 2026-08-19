Encuentran un cuerpo baleado y con las manos atadas en Fajardo
Policías que realizaban una ronda preventiva se toparon con la escena
19 de agosto de 2026 - 6:34 AM
19 de agosto de 2026 - 6:34 AM
El caso fue reportado a eso de las 5:53 a.m., en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-984, en el barrio Naranjo.
De acuerdo con la información preliminar, una patrulla de la Uniformada llevaba a cabo una ronda preventiva cuando se topó con la escena.
La Policía indicó que en el lugar encontraron el cuerpo de un hombre baleado y con las manos atadas. Agregó que en los alrededores también encontraron casquillos de bala.
Hasta este martes, la Policía había reportado 281 asesinatos en lo que va de este año, siete menos que los 288 registrados a la misma fecha en el 20205.
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