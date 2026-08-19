Encuentran un cuerpo baleado y con las manos atadas en Fajardo

La Policía investiga desde esta mañana el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado en Fajardo.

El caso fue reportado a eso de las 5:53 a.m., en el kilómetro 4.1 de la carretera PR-984, en el barrio Naranjo.

De acuerdo con la información preliminar, una patrulla de la Uniformada llevaba a cabo una ronda preventiva cuando se topó con la escena.

La Policía indicó que en el lugar encontraron el cuerpo de un hombre baleado y con las manos atadas. Agregó que en los alrededores también encontraron casquillos de bala.