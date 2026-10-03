Buscan a adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Hato Rey

La Policía de Puerto Rico solicitó este sábado la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una adolescente de 16 años que fue reportada desaparecida el pasado 30 de septiembre en Hato Rey.

Según informó la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, Dalmari Rosado fue vista por última vez durante la mañana del 30 de septiembre en la Escuela Superior Gabriela Mistral, en la avenida Jesús T. Piñeiro.

La desaparición fue reportada por Sonya Quiroz Ortiz, madre sustituta de la adolescente asignada por el Departamento de la Familia, informó la Policía.

La Policía suministró fotografías de Dalmari Rosado, de 16 años. (Suministrada)

Rosado fue descrita como de tez negra, 5 pies y 1 pulgada de estatura, 115 libras de peso, ojos verdes y cabello marrón, largo y lacio. Al momento de su desaparición, vestía una camisa azul claro, un pantalón tipo sudadera negro y calzado deportivo negro y gris.

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La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a localizar a la adolescente a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al (787) 343-2020.

También puede comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

La ciudadanía además puede proporcionar información a través de las cuentas oficiales de la Policía en X, @PRPDNoticias, y Facebook.