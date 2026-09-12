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Restos humanos en Aguadilla: buscan determinar si pertenecen a una persona desaparecida

El Instituto de Ciencias Forenses realizará pruebas de ADN para intentar identificar a la persona

12 de septiembre de 2026 - 4:19 PM

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Como parte de la pesquisa, las autoridades también evaluarán las circunstancias en las que los restos pudieron llegar hasta el lugar donde fueron encontrados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades aguardan por los resultados de los análisis que realizará el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) a los restos humanos hallados en la calle Sábila Final en Aguadilla, a modo de establecer la identidad y determinar si corresponden a alguna persona reportada como desaparecida en la zona.

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El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla, el inspector Eduardo Rivera, explicó a El Nuevo Día que una antropóloga del ICF acudió al lugar donde fueron encontrados un cráneo y otros restos óseos, y confirmó que se tratan de restos humanos.

Posteriormente, fueron trasladados al ICF, donde se realizarán los estudios correspondientes.

“Lo que procede ahora es poder comparar con las personas que tenemos desaparecidas en el área para ver si, a través de los análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) y demás, hay algún familiar que se contacte de los desaparecidos”, explicó el oficial.

Como parte de la pesquisa, las autoridades también evaluarán cómo y, posiblemente, quién depositó los restos en la escena.

El director del CIC de Aguadilla señaló que se trata de una zona apartada y cercana a cuerpos de agua y al mar, por lo que no se descarta que los restos hayan sido arrastrados desde otro punto.

“Ahí desembocan ríos como el Culebrinas, ahí también está cerca del mar, y eso pudiera haber sido arrastrado”, indicó.

“Por las condiciones de los restos, ya ha transcurrido mucho tiempo”, abundó.

Añadió que, entre las distintas posibilidades que deberán ser descartadas, también se encuentran casos de personas con estatus migratorio no definido, cuyos restos pudieran haber sido desplazados por las corrientes en medio de algún incidente.

Rivera recalcó que, por el momento, se trata de escenarios que forman parte de la investigación y que los análisis forenses serán claves para determinar si los restos guardan relación con alguno de los casos de personas desaparecidas.

Agentes del CIC también verificarán el pietaje de cámaras de seguridad cercanas, aunque resaltó que la escena es remota.

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Breaking NewsAguadillaPolicía de Puerto RicoCICInstituto de Ciencias Forenses
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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