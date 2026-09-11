Hallan presunta osamenta craneal en Aguadilla
Un ciudadano caminaba junto a su hijo en dirección al cauce del río Culebrinas cuando vio los restos
11 de septiembre de 2026 - 2:58 PM
11 de septiembre de 2026 - 2:58 PM
Una presunta osamenta craneal fue hallada este viernes por un ciudadano que caminaba junto a su hijo en dirección al cauce del río Culebrinas, en Aguadilla.
Según informó la Policía, el hallazgo ocurrió en la calle Sábila Final, ubicada en la avenida Victoria, cuando el hombre, de 44 años, se percató de los restos y alertó a las autoridades.
Personal del Distrito de Aguadilla acudió a la escena y comenzó la investigación preliminar.
El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla de la región, en conjunto con la fiscal Jeaveny Avilés Ramírez.
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