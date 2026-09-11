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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan presunta osamenta craneal en Aguadilla

Un ciudadano caminaba junto a su hijo en dirección al cauce del río Culebrinas cuando vio los restos

11 de septiembre de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la Uniformada, la pesquisa es trabajada por el agente Ángel Morales Acevedo, bajo la supervisión del sargento Ariel Irizarry Cortés. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una presunta osamenta craneal fue hallada este viernes por un ciudadano que caminaba junto a su hijo en dirección al cauce del río Culebrinas, en Aguadilla.

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Según informó la Policía, el hallazgo ocurrió en la calle Sábila Final, ubicada en la avenida Victoria, cuando el hombre, de 44 años, se percató de los restos y alertó a las autoridades.

Personal del Distrito de Aguadilla acudió a la escena y comenzó la investigación preliminar.

El caso quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla de la región, en conjunto con la fiscal Jeaveny Avilés Ramírez.

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Breaking NewsAguadillaPolicía de Puerto RicoInstituto de Ciencias Forenses CICHuesos
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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