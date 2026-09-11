Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
11 de septiembre de 2026
91°Bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autopsia revela impactantes hallazgos: adulta mayor hallada muerta en Río Piedras fue apuñalada y estrangulada

La Policía confirmó que reclasificó el caso de Providencia Reyes Bonilla como muerte violenta

11 de septiembre de 2026 - 12:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen ocurrió el 8 de agosto. (Xavier Araújo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía reclasificó como una muerte violenta el fallecimiento de una mujer de 70 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de agosto en un apartamento del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras.

RELACIONADAS

Según el informe preliminar, la víctima fue identificada como Providencia Reyes Bonilla, quien fue localizada en el baño de su apartamento luego de que se reportara que esta no respondía.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer con una herida en el área del cuello. En ese momento, el caso fue manejado como una persona muerta, pero los resultados de la autopsia llevaron a las autoridades a reclasificar el caso como una muerte violenta.

Según el protocolo de autopsia realizado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Reyes Bonilla murió a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello y asfixia por estrangulación.

La investigación está a cargo del agente Esdras Plaza, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en conjunto con el fiscal Christian Castro Plaza.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICRío Piedras
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 11 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: