Autopsia revela impactantes hallazgos: adulta mayor hallada muerta en Río Piedras fue apuñalada y estrangulada

La Policía reclasificó como una muerte violenta el fallecimiento de una mujer de 70 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de agosto en un apartamento del residencial Jardines de Sellés, en Río Piedras.

Según el informe preliminar, la víctima fue identificada como Providencia Reyes Bonilla, quien fue localizada en el baño de su apartamento luego de que se reportara que esta no respondía.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer con una herida en el área del cuello. En ese momento, el caso fue manejado como una persona muerta, pero los resultados de la autopsia llevaron a las autoridades a reclasificar el caso como una muerte violenta.

Según el protocolo de autopsia realizado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Reyes Bonilla murió a consecuencia de una herida de arma blanca en el cuello y asfixia por estrangulación.