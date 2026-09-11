Muere ciclista tras incidente en la PR-102 en Cabo Rojo

Un ciclista murió en la mañana de este viernes mientras era transportado hacia un hospital, luego de verse involucrado en un incidente registrado en la PR-102, en Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, los hechos, que se manejan como un incidente desgraciado, ocurrieron cerca de las 7:45 a.m., en el kilómetro 8.7 de la mencionada vía, en el sector Punta Arenas.

El ciclista, cuya identidad no ha sido divulgada, era trasladado a un hospital cuando falleció.

Al momento, las circunstancias que rodearon el incidente permanecen bajo investigación. Personal adscrito al Distrito de Cabo Rojo se encuentra a cargo.