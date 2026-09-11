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Muere ciclista tras incidente en la PR-102 en Cabo Rojo

La Policía investiga las circunstancias en que ocurrió el caso, registrado en horas de la mañana en el sector Punta Arenas

11 de septiembre de 2026 - 10:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía investiga el incidente. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un ciclista murió en la mañana de este viernes mientras era transportado hacia un hospital, luego de verse involucrado en un incidente registrado en la PR-102, en Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según la información preliminar, los hechos, que se manejan como un incidente desgraciado, ocurrieron cerca de las 7:45 a.m., en el kilómetro 8.7 de la mencionada vía, en el sector Punta Arenas.

El ciclista, cuya identidad no ha sido divulgada, era trasladado a un hospital cuando falleció.

Al momento, las circunstancias que rodearon el incidente permanecen bajo investigación. Personal adscrito al Distrito de Cabo Rojo se encuentra a cargo.

La Policía indicó que ampliará la información conforme avance la investigación.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCiclistaCiclismoCICCabo Rojo
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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