Muere ciclista tras incidente en la PR-102 en Cabo Rojo
La Policía investiga las circunstancias en que ocurrió el caso, registrado en horas de la mañana en el sector Punta Arenas
11 de septiembre de 2026 - 10:11 AM
11 de septiembre de 2026 - 10:11 AM
Un ciclista murió en la mañana de este viernes mientras era transportado hacia un hospital, luego de verse involucrado en un incidente registrado en la PR-102, en Cabo Rojo, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la información preliminar, los hechos, que se manejan como un incidente desgraciado, ocurrieron cerca de las 7:45 a.m., en el kilómetro 8.7 de la mencionada vía, en el sector Punta Arenas.
El ciclista, cuya identidad no ha sido divulgada, era trasladado a un hospital cuando falleció.
Al momento, las circunstancias que rodearon el incidente permanecen bajo investigación. Personal adscrito al Distrito de Cabo Rojo se encuentra a cargo.
La Policía indicó que ampliará la información conforme avance la investigación.
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