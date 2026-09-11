¡Cuidado! Meteorología emite aviso de calor extremo para Puerto Rico

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de calor extremo para Puerto Rico este viernes ante temperaturas e índices de calor por encima de lo normal.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, indicó que el aviso estará vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., mientras Vieques y Culebra permanecen bajo una advertencia de calor.

La científica señaló que una masa de polvo del Sahara en concentraciones de moderadas a altas mantendrá cielos brumosos, reducirá la visibilidad y deteriorará la calidad del aire durante la jornada.

Según Marrero, la presencia del particulado también limitará la actividad de lluvia este viernes y el sábado.

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Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para el domingo, anticipó que las concentraciones de polvo comenzarán a disminuir. Añadió que una vaguada cercana a la región podría favorecer un aumento en la actividad de aguaceros, aunque su evolución continúa bajo monitoreo.