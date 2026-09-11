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¡Cuidado! Meteorología emite aviso de calor extremo para Puerto Rico

Una masa de polvo del Sahara también mantendrá cielos brumosos y deteriorará la calidad del aire

11 de septiembre de 2026 - 9:22 AM

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La presencia del particulado también limitará la actividad de lluvia este viernes y el sábado. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió un aviso de calor extremo para Puerto Rico este viernes ante temperaturas e índices de calor por encima de lo normal.

La meteoróloga Mariangelis Marrero, del SNM, indicó que el aviso estará vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., mientras Vieques y Culebra permanecen bajo una advertencia de calor.

La científica señaló que una masa de polvo del Sahara en concentraciones de moderadas a altas mantendrá cielos brumosos, reducirá la visibilidad y deteriorará la calidad del aire durante la jornada.

Según Marrero, la presencia del particulado también limitará la actividad de lluvia este viernes y el sábado.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Para el domingo, anticipó que las concentraciones de polvo comenzarán a disminuir. Añadió que una vaguada cercana a la región podría favorecer un aumento en la actividad de aguaceros, aunque su evolución continúa bajo monitoreo.

Marrero explicó, además, que persistirán vientos fuertes y un riesgo moderado de corrientes marinas para sectores del norte, este y sureste de Puerto Rico. En las aguas mar afuera, el oleaje rondará entre cinco y seis pies.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Saharacalor
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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