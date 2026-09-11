Investigan presunto matricidio en Aguada: mujer presenta varias heridas en la cabeza

Las autoridades investigan, desde la madrugada de este viernes, un presunto matricidio ocurrido en el barrio Malpaso, en la PR-417, en Aguada.

Según un informe preliminar, una llamada al distrito policíaco a eso de las 12:48 a.m. alertó a los agentes sobre una persona solicitando ayuda.

“Los policías se movilizaron al lugar, donde hallaron en un cuarto de la residencia el cuerpo de una mujer con múltiples heridas en la cabeza”, lee.

La agente Kimberly Lorenzo, desde el cuartel de la Policía en Aguada, confirmó a El Nuevo Día que se trató de un matricidio.

“Sí, fue un hijo que mató a su mamá”, comentó a este medio.

Posteriormente, la agente y portavoz de prensa Diana Hilerio detalló a El Nuevo Día que la mujer fue identificada como Miriam Valentín Matos, de 72 años, y que el hijo que figura como sospechoso del crimen tiene 46.

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Aunque dijo que se desconoce el móvil, sí comentó que el hombre habría golpeado a su madre con una “herramienta metálica” y que fueron los vecinos quienes dieron voz de alerta.

“Utilizó una herramienta metálica. La golpeó en el área de la cabeza en múltiples ocasiones... le ocasionó la muerte en el acto”, dijo.